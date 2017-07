Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran kesässä lääkäriin on päässyt korkeintaan kahden päivän viiveellä — kesäkandi Timo Syvelä on viihtynyt töissään ja lupaa ehtiä jossain välissä myös IPV:n peliin Eksoten terveys- ja vanhuspalvelujen johtaja Tuula Karhula on tyytyväinen kesän ajankuvaan. Kesälääkärirekryt ovat onnistuneet niin hyvin, että tällä kesäkaudella lääkäriin pääsee joka puolella Eksoten toimialuetta jopa muita vuodenaikoja paremmin. — Viimeisin hankalampi ajankohta oli viime kevät, mutta kesäksi kandeja on saatu töihin hyvin, Karhula kertoo. Imatralla kiireettömän hoidon vastaanotolle pääsy on viime aikoina vaatinut enintään kahden päivän odottelun. Honkaharjun yhtenä kesälääkärinä palveleva lääketieteen kandidaatti Timo Syvelä, 26, kertoo viihtyneensä Imatralla hyvin, nyt jo toista kesää. Potilaita tulee vuoroa kohti hoidettua 10-20 riippuen siitä, tapahtuuko työskentely vastaanoton vai päivystyksen puolella. Kotkalaissyntyinen Syvelä opiskelee Kuopiossa valmistuen sieltä vuoden päästä. Todennäköisimpänä sijoittumispaikkanaan Syvelä pitää jotakin keskussairaalapaikkakuntaa jättäen kuitenkin ovet auki joka suuntaan. — Mahdollisuuksia on vaikka kuinka. Onhan lääkäreiden erikoistumisaloja liki 20, Syvelä laskee. Imatra on ollut Syvelälle myönteinen kokemus. — Täällä on hyvä talo ja mukavat kollegat. Vain yhtä puuttuu. Syvelällä IPV:n kotipeli on edelleen käymättä, mutta sen kokemuksen pikaiseen hankkimiseen hän lupaa sitoutua. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/07/05/Imatran%20kes%C3%A4ss%C3%A4%20l%C3%A4%C3%A4k%C3%A4riin%20on%20p%C3%A4%C3%A4ssyt%20korkeintaan%20kahden%20p%C3%A4iv%C3%A4n%20viiveell%C3%A4%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89kes%C3%A4kandi%20Timo%20Syvel%C3%A4%20on%20viihtynyt%20t%C3%B6iss%C3%A4%C3%A4n%20ja%20lupaa%20ehti%C3%A4%20jossain%20v%C3%A4liss%C3%A4%20my%C3%B6s%20IPV%3An%20peliin%20%20%20/2017522433963/4