Etelä-Saimaa: Imatran ajot vaikuttavat liikennejärjestelyihin — katso tästä karttakuvat poikkeusjärjestelyistä! Imatran ajot on Etelä-Karjalan kesän suurtapahtuma. Kilpailu käydään Imatralla tulevana viikonloppuna. Paikalle odotetaan 30 000 kävijää viikonlopun aikana. Tapahtuma tulee vaikuttamaan merkittävästi Imatran keskustan liikennejärjestelyihin. Imatran ajojen rata on kilpailujen käytössä ja suljettu muulta liikenteeltä perjantaina kello 16:30—21:30, lauantaina kello 9:00—20:00 ja sunnuntaina kello 8:30—18:30. Muina aikoina liikenne saa käyttää normaalisti ajorataa. Kilpailua varten rakennetut suoja-aidat kuitenkin haittaavat näkyvyyttä. — Risteyksissä näkyvyys ei ole aivan yhtä hyvä. Lisäksi varovaisuutta täytyy noudattaa erityisesti suojateillä, sillä yllättäviä tilanteita voi tulla eteen. Jalankulkija ei välttämättä näe tulevaa autoa yhtä hyvin kuin ilman suoja-aitaa, kertoo Imatran Moottorikerhon puheenjohtaja Sami Backman. Autot kiertotietä Rata-alueen ollessa suljettuna Imatrankoskentien liikenne ohjataan Kuparintien ja Pietarintien kautta. Pietarintien liikenne Imatrankoskelle kulkee Kuparintien kautta. Pietarintien liikenne pohjoiseen ohjataan Imatrankoskentien, Savikannantien ja Linnansuontien kautta. Tapahtuman aikana Imatran paikallisliikenne on maksutonta. Perjantain ja lauantain sekä lauantain ja sunnuntain välisenä yönä ajetaan lisävuoroja sekä Huhtaseen että Rajapatsaan ja Perä-Meltolan suuntaan. Lisäksi nonstop-linjoja on kolme. Yksi niistä kulkee Virran puiston ja Imatrankosken väliä, yksi Prisman parkkipaikan ja Imatrankosken väliä ja kolmas kiertää Holiday Club Saimaan sekä Imatran kylpylän kautta Imatrankoskelle. — Kisa-alueelle kannattaa saapua ehdottomasti maksuttomilla yhteiskuljetuksilla. Bussit jättävät tulijat Imatran keskustaan, mistä on lyhyt kävely tapahtuma-alueelle, kertoo Backman. Ylimääräisiä pysäköintipaikkoja on muun muassa jäähallilla ja Prisman parkkipaikalla. Parkkipaikoilta on bussiyhteys keskustaan. Lisää joukkoliikennettä Päivi Pekkanen Imatran kaupungilta kertoo, että linja-autoja on liikenteessä viime vuotista enemmän. — Esimerkiksi kylpylöiltä linja-autot kulkevat nyt tiheämmin, hän kertoo. Viime vuonna kuljetus maksoi kaksi euroa, nyt ne ovat ilmaisia. — Senkin puolesta odotamme lisää väkeä kuljetuksiin. Tämän lisäksi kisa-alueen vierestä löytyy pysäköintipaikkoja, jotka maksavat 10 euroa päivältä. Muuten kadunvarsipysäköinti on kielletty tapahtuma-alueen katujen varsilla. Nopein kierros alle kaksi minuuttia Imatran ajojen katurata sijaitsee Vuoksen itärannalla, vain 600 metrin päässä kaupungin keskustasta. Kilpailun lähtö ja maali sijaitsevat pääsuoralla Vuoksentien varrella. Pääsuora on samalla radan nopeavauhtisin osuus, sillä siinä ajoneuvot voivat kulkea jopa 300 kilometrin tuntivauhtia. Ajorata kulkee Vuoksentietä, Linnankoskenkatua, Pietarintietä ja Imatrankoskentietä pitkin muodostaen yhteensä 4 950 metriä pitkän ajoradan. Nopeiten nykyisen ratakierroksen on ajanut belgialainen Vincent Lonbois viime vuonna aikaan 1:51. Kootusti tietoa Imatran ajojen käytännön järjestelyistä löytyy muun muassa täältä. Lue koko uutinen:

