Etelä-Saimaa: Ilpo Heltimoinen ehdolla Euroopan alueiden komiteaan Lappeenrantalainen kaupunginvaltuutettu Ilpo Heltimoinen (ps.) on ehdolla Suomen edustajaksi Euroopan alueiden komiteaan. Valtioneuvosto nimesi ehdokkaat keskiviikkona.Euroopan alueiden komitean nykyiset jäsenet ja varajäsenet on nimetty tammikuussa 2020 päättyväksi toimikaudeksi. Kevään kuntavaalien jälkeen Suomen valtuuskuntaa oli kuitenkin tarvetta täydentää.Alueiden komitea on paikallis- ja aluehallintoa edustava elin Euroopan unionissa. Komitean 350 jäsenestä yhdeksän on suomalaisia. Lue koko uutinen:

