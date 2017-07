Uutinen

Etelä-Saimaa: Hyvästi aurinko, tervetuloa sateet ja viileä keli — hellekelit antavat odottaa itseään myös Lappeenrannassa Alkuviikon aurinkoinen ja lämmin sää on nyt historiaa. Lappeenrannan seudulle on luvassa tästä päivästä alkaen viileää ilmaa ja heikkoja sateita. — Lappeenrannassa ja lähikunnissa on tänään viileää. Lämpötilat jäävät alle 20 asteen ja iltapäivällä satelee vettä, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Ari-Juhani Punkka. Punkan mukaan torstai on viikon aallonpohja. — Luoteesta pääsee virtaamaan ajankohtaan nähden kylmää ilmaa. Päivä on myös pilvinen, joten lämpötila jää 15 lämpöasteeseen. Sää lähtee kirkastumaan perjantai-iltana, ja lauantai voi olla jo aurinkoisempi päivä. — Pilvisyys on tällä hetkellä kysymysmerkki, ja todennäköisesti pilvet jäämään kiusaamaan taivaalle. Hellettä ei ole näkyvissä, kertoo Punkka. Ennusteen mukaan maanantaina lämmin ilmamassa menee läheltä Suomea, mutta näyttäisi karkaavan Baltian puolelle. Kesälomalaiset saavat siis vielä odottaa helteisiä rantakelejä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/07/05/Hyv%C3%A4sti%20aurinko%2C%20tervetuloa%20sateet%20ja%20viile%C3%A4%20keli%20%E2%80%94%20hellekelit%20antavat%20odottaa%20itse%C3%A4%C3%A4n%20my%C3%B6s%20Lappeenrannassa/2017122434849/4