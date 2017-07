Uutinen

Etelä-Saimaa: Gasthaus Patruuna varattiin jo täyteen, avautuu Joutsenossa ensi perjantaina Joutsenon Saimaantielle ensi perjantaina eli Imatran ajojen alla avautuvan Gasthaus Patruunan alku näyttää lupaavalta. — Gasthaus on itse asiassa jo myyty täyteen.Tulee lentävä lähtö, sanoo yrittäjä Johannes Kangasmuukko. Majatalossa on 29 kahden hengen huonetta, joista osaan saa lisävuoteen. Lisäksi on neljä 60 neliön asuntoa pitkäaikaisille vuokralaisille. — Tarjoamme aamupalaa, jota tehdään alakerran keittiössä. Yläkerrassa on toinen keittiö niille, jotka haluavat itse kokkailla. Joutsenossa on pitkään toiminut Gasthaus Joutseno, mutta Kangasmuukko uskoo asiakkaita riittävän. — Tämä on kaikille tarkoitettu. On tehdasmiehiä, normaalikulkijoita, venäläisiä. Yritys työllistää alkuun neljä ihmistä ja jatkossa ehkä kuusi. — Respassa on oltava kahdessa vuorossa, on siivottava ja tehtävä aamupalaa. Kangasmuukko osti kiinteistön viime syyskesästä. Tuolloin oli jo tiedossa, että tiloissa ollut vastaanottokeskus lopettaa vuodenvaihteessa. Kangasmuukko on remontoinut sisätilat aika perusteellisesti. Vuoden 2013 kevääseen asti entisen virastotalon tiloissa toimi hoivakoti Hopeajoutsen. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/07/05/Gasthaus%20Patruuna%20varattiin%20jo%20t%C3%A4yteen%2C%20avautuu%20Joutsenossa%20ensi%20perjantaina%20%20/2017122433430/4