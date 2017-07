Uutinen

Etelä-Saimaa: Ei tietoa, koska suomalaiset vapautetaan — kaksi suomalaista yhä kiinniotettuina Viipurissa epäiltynä laittomasta maahantulosta Saimaan kanavalla Kaksi suomalaista on edelleen kiinniotettuina Venäjällä Saimaan kanavalla tapahtuneen ilman viisumia tehdyn rajanylityksen takia. Venäjän viranomaiset ottivat kiinni kaksi suomalaista, joista toisen matkustusasiakirjoissa oli epäselvyyksiä. — Kiinniotettuina ovat laivan kapteeni sekä henkilö, jolta puuttui asianmukainen viisumi. He ovat edelleen Venäjällä, ja muut henkilöt ovat palanneet Suomeen Nuijamaan rajanylityspaikan kautta, kertoo kapteeni Ossi Fonselius Kaakkois-Suomen rajavartiostosta. Myöskin Tornator 1 -niminen laiva on Venäjän viranomaisten hallussa. Laiva kuuluu Mikkelin urheilusukeltajat ry:lle. Fonseliuksen tietojen mukaan ryhmä suomalaisia oli lähtenyt purjehtimaan viime perjantaina. He olivat yöpyneet Saimaan kanavassa ja ylittäneet rajan lauantaina. Kohteena oli Viipuri. Epäiltynä laiton maahantulo Venäjän viranomaiset tutkivat tapausta epäiltynä laittomana maahantulona. — Olemme olleet yhteydessä sekä paikallisiin viranomaisiin että kiinniotettuihin suomalaisiin, kertoo Pietarin konsuli Virpi Hanhikoski. Hanhikosken mukaan venäläiset viranomaiset ottivat suomalaiset kiinni sunnuntaina, ja hän sai tiedon tapauksesta samana päivänä. Vielä ei ole tietoa, kuinka kauan suomalaiskaksikko pysyy kiinniotettuina. — Tutkinta on niin alkuvaiheessa, että tilanne on vielä auki. Oikeus päättää lähipäivinä, missä suomalaiset ovat tutkinnan aikana. Tutkinta voi kestää jopa kuukauden. Paikallinen oikeus päättää, saavatko suomalaiset vastata tapaukseen vapaalta, pitääkö heidän jäädä maahan vai joutuvatko he tutkintavankeuteen. Hanhikoski kertoo, että viranomaiset ovat maininneet paikallismedialle tiedottaessaan, että maksimisakko laittomasta maahantulosta on 200 000 ruplaa eli noin 3 200 euroa. — Venäjän rikoslaissa mukaan joissain tapauksissa vankeusrangaistuskin on mahdollinen. En kuitenkaan ole nähnyt asiakirjoja, joten en tiedä, millaisia pykäliä on tutkinnassa. Suomalaiset voivat hyvin Suomalaiskaksikko on Viipurissa paikallisen rajavartiopalvelun säilössä. — Olemme olleet yhteydessä sekä heihin että heidän läheisiinsä Suomessa, Hanhikoski kertoo. Suomalaiset voivat tilanteeseen nähden hyvin, ja odottavat venäläisviranomaisten päätöstä asiassa. Toisen suomalaisen passissa ei ollut Venäjän viisumia. Mitä ilmeisemmin kyseessä on ollut vahinko. — Vahva oletus on, että kyseessä oli huolimattomuusvirhe. Matkustaja oli luullut, että raja ylitetään ryhmäviisumilla, vaikka jokaisella matkustajalla olisi pitänyt olla oma viisumi, Fonselius kertoo. Hanhikoski ei osaa sanoa, onko huolimattomuudella vaikutusta asian käsittelyyn Venäjän viranomaistaholla. — Venäjän maahantulomääräykset ovat selkeät ja niitä tulee noudattaa. Lue koko uutinen:

