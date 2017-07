Uutinen

Etelä-Saimaa: Viileä alkukesä viivästytti muttei verota mansikkasatoa — kotimaiset Polkat ovat jo kypsyneet Kylmässä alkukesässä on se hyvä puoli, että mansikan satokausi venyy pitkälle elokuuhun. Minna Husu myi mansikoita tiistaina Lappeenrannan kauppatorilla ensimmäistä päivää tänä kesänä. Ensimmäiset Polkat ovat juuri kypsyneet Ylämaan Husun tilalla. — Viime kesänä olin ensimmäisen kerran torilla myymässä jo kesäkuun puolivälissä, Minna Husu muistelee. Harvinaisen viileä alkukesä ei verota mansikkasatoa määrällisesti, mutta sato myöhästyy parisen viikkoa, arvioidaan Hedelmä- ja marjanviljelijäin liitosta. Minna Husukin sanoo, ettei sato ole kärsinyt. — Talvivaurioita oli jonkin verran, mutta näyttää siltä, että raakileita on tulossa hyvin. Viileä alkukesä on koetellut mansikanviljelijän kärsivällisyyttä. — Istutimme mansikat normaaliin aikaan eli toukokuun loppupuolella. Kauan tuntui, ettei mitään tapahdu. Odottelua oli hyvin pitkään, Husu kertoo. Lue koko uutinen:

