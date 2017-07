Uutinen

Etelä-Saimaa: Uusia puutavaran välivarastoja halutaan Kuutostien varteen Puutavaran välivarastointia olisi mahdollista kehittää ja laajentaa Etelä-Karjalassa. Terminaalitoiminta toisi lisää työpaikkoja sekä säästöjä kuljetusketjuihin. Tiedot käyvät ilmi Kaakkois-Suomen puuterminaalitoiminnan nykytilaa ja kehitysmahdollisuuksia selvittäneestä tutkimuksesta. Metsätehon ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) yhteishanke löysi Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueelta yhteensä 130 puun käyttöpaikan ulkopuolista terminaalia tai kuormauspaikkaa. Suurin osa merkityistä paikoista on pieniä ja epäsäännöllisesti käytettäviä ainespuun välivarastoja. Silti nekin ovat tarpeellisia, sillä normaalia suuremmat HCT-kuljetukset eivät pääse kapeille metsäteille. Tulevaisuudessa terminaaleja tarvitaan entistä enemmän, kun kelirikkokaudet yleistyvät ja puuta siirretään hyönteistuholain vaatimusten takia teiden varsilta parempiin varastoihin. Myös energiapuun haketus olisi kannattavaa siirtää paremmin kontrolloitavaan ympäristöön. Varastot halutaan pääväylän varteen Etelä-Karjalassa toimivat metsä-, energia- ja kuljetusyritykset arvioivat tarvitsevansa useita uusia puuterminaaleja tai yhteiskäytössä olevia välivarastoja. Kiinnostus keskittyy Kuutostien varteen Luumäen ja Parikkalan välille. — Välivarastoinnin vuoksi ei haluta ajaa lisäkilometrejä, Metsätehon erikoistutkija Pirjo Venäläinen toteaa. Venäläisen mukaan suurimpien terminaalien pitää olla hyvien tieyhteyksien varrella mielellään asianmukaisesti kaavoitetulla alueella. Näin varastotoiminta häiritsee mahdollisimman vähän ympäröivää asutusta. Suurista terminaaleista löytyy nykyisinkin omaa kalustoa sekä henkilökuntaa. Uusien terminaalien perustamisella olisi myös työllistävä vaikutus. — Tarkkaa määrää työpaikoista ei ole, mutta etenkin energiapuun haketus ja laadunseuranta luo työpaikkoja. Ideoiden toteutus vaatii yhteistyötä Terminaalitoiminnan kehittäminen edellyttää Venäläisen mukaan eri toimijoiden yhteistyötä. Osapuolet on nyt saatu keskustelemaan keskenään ja heidän vastuullaan on asian vieminen eteenpäin. — Jatkohankepäätöksiä terminaaliasiassa ei ole tehty. Edellytyksiä voisi löytyä esimerkiksi Kouvolaan sijoitettavalle rautatieterminaalille. Tämä mahdollistaisi nykyistä suuremmat puujunat ja säästöjä tuovan paremman vaunukierron. Puuterminaaleja Kaakkois-Suomessa Liikenneviraston omistamat rautatieterminaalit Kouvolassa ja Imatran Immolassa. Vesikuljetuksia vastaanottavat Metsä Group Joutseno ja Metsä-Saimaa, Stora Enso Imatra, Stora Enso Sunila ja UPM Kaukas. Yhteensä 19 käyttökohteista erillään olevaa energiapuuterminaalia. Lähde: Metsäteho.fi Lue koko uutinen:

