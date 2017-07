Uutinen

Etelä-Saimaa: Työväentalon tilalle kuusi-seitsemänkerroksinen, koko kortteli uudistuu Lappeenrannan työväentalo tekee tilaa kuusi-seitsemän kerroksiselle rakennukselle. Koko Snellmaninkadun kortteli saattaa uudistua rytinällä. Lappeenrannan työväentalo on Oksasen- ja Snellmaninkadun kulmassa. Kaikki muutkin kauppatorin ja Valtakadun välisen korttelin tontinomistajat ovat neuvotelleet kaupungin kanssa uusista asemakaavoista. — Toivomme, että kaava-aloitteita tulee useampikin tässä samassa rytäkässä, sanoo kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä. Kaupunki on laadituttanut koko korttelia käsittelevän suunnitelman. Se antaa suuntaviivoja yksittäisten tonttien kaavoittamiselle. Jokaiselle tontille tulisi vähintään viisikerroksinen rakennus. Poikkeuksena Kinnusen talon tontille on laadittu kolme vaihtoehtoa. Työväenyhdistys haluaa ison, muttei hörskää Työväenyhdistyksen toiminnanjohtajan Päivi Kukkosen mukaan yhdistyksen tavoitteena on myydä kiinteistö. Rakennusliikkeet kilpailutettaneen jo nyt, kaavan nähtävilläoloaikana. Rakennusliike SSR on toiminut yhdistyksen konsulttina, mutta Kukkosen mukaan kaikki ovat kilpailussa samalla viivalla. Vuonna 1982 valmistunut työväentalo puretaan. Toinen vaihtoehto olisi ollut peruskorjaus. Vuokralaisina on muun muassa ravitsemusliikkeitä. Kukkosen mukaan yhdistys toivoi tontille mahdollisimman paljon kerroksia ja tehokuutta, hyvää kaupunkikuvaa unohtamatta. — Emme halua siihen minkä tahansa näköistä hörskää, kun se kiinteistö on kerran lukkari Ketoselta lukutuvaksi ostettu. Työväenyhdistys ostaa tai vuokraa muualta tai tontille valmistuvasta uudesta rakennuksesta tilat itselleen — Työväenyhdistyksen toiminta jatkuu, vaikka työväentaloa ei enää olisikaan, sanoo Kukkonen. Työväentalon naapurissa Snellmaninkadun varrella olevan Snellmaninkatu 10 omistaja Ilpo Niemi on neuvotellut kaupungin kanssa uudesta kaavasta. — Kuten jokainen tontti siinä korttelissa. Kun yhteinen sävel löytyy, kannattaa ryhtyä kaavoittamaan ja rakentamaan. Joka puolella aikeita rakentaa Maarit Pimiän mukaan korttelin rakennusoikeutta lisätään kaupungin strategian mukaisesti. Työväenyhdistyksen tontille on suunniteltu kuusikerroksista rakennusta, jossa on seitsemäs sisäänvedetty kerros. — Tämä edustaa ihan kohtuullista ja kestävää kaupunkikuvaa, mutta tuosta tehokkaampaa rakentamista emme enää halua, arvioi Pimiä. Pimiä huomauttaa, että uudet rakennukset rajaavat myös Kauppatoria nykyistä selkeämmin. Rakuunatontin asuinliiketalo valmistui hiljattain ja Energian kortteliin rakennetaan parhaillaan. — Lisäksi naapurissa olevaa Veeran korttelia kaavoitetaan lähiaikoina. Siinäkin alkaa tapahtua. Lappeenrannassa suunnittelu ja rakentaminen jatkuu kovaa vauhtia. Hyvin positiiviselta näyttää. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/07/04/Ty%C3%B6v%C3%A4entalon%20tilalle%20kuusi-seitsem%C3%A4nkerroksinen%2C%20koko%20kortteli%20uudistuu%20/2017122430021/4