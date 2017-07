Uutinen

Etelä-Saimaa: Tilanne Venäjällä kesken — Mikkelin urheilusukeltajat ei kommentoi Saimaan kanavan tapausta Tornator 1 -laivan ja sen miehistön tilanne Venäjällä on kesken. Mikkelin urheilusukeltajat ei halua kommentoida tapahtunutta toistaiseksi lainkaan. — En halua kommentoida tilannetta, koska tilanne on kesken, urheilusukeltajien puheenjohtaja Vesa Tikkanen kertoo. Venäjän viranomaiset ottivat kiinni kaksi suomalaista, joista toisen matkustusasiakirjoissa oli epäselvyyksiä. Venäläismedioiden mukaan yksi matkustajista ei ollut käynyt lainkaan rajatarkastuksessa, kun he ylittivät rajan Saimaan kanavalla. Venäläisviranomaisille matkustaja kertoi, että oli ollut nukkumassa rajantarkastuksen aikana. Mikkelin urheilusukeltajien verkkosivujen mukaan laiva oli matkalla Viipuriin. Lue koko uutinen:

