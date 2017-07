Uutinen

Etelä-Saimaa: Taimien istutus virkosi keväästä — viileät kelit helpottavat taimihuoltoa Kylmät kevät- ja kesäsäät ovat hidastuttaneet puuntaimien istutusta. Myöhästyneen aloituksen takia yleensä juhannuksen tienoille loppuva kevätistutus on hieman venynyt, mutta viimeiset taimet ovat kuitenkin jo menossa maahan. Taimet pyritään istuttamaan ennen heinäkuun helteiden alkua, mutta ennusteiden mukaan niistä ei ole tänä kesänä haittaa. Viileät kelit ovat ihanteellisia puuntaimille. — Viileähkö ja sateinen sää helpottaa taimihuoltoa, kun kuivuusongelmia ei ole, selventää Etelä-Karjalan Metsänhoitoyhdistyksen aluepäällikkö Tuomas Kähö. Kähön mukaan maahan on sitoutunut kesäsateiden takia hyvin vettä, mikä myös auttaa taimien kasvussa. Kevät on edelleen suosituin ajankohta Vedenvaivaamilla työmailla liika sateisuus voi kuitenkin haitata kevätistutuksia. Kokonaisuudessaan kevät on kuitenkin suositumpi istutusaika kuin syksy, sillä syksyllä hienojakoisissa maaperissä jääpiikit saattavat nostattaa taimen maasta ylös. Syysistutusten suosio on kuitenkin kasvanut. — Ennakkoluulot sitä kohtaan ovat pienentyneet, kun on huomattu, että myös syysistutukset ovat onnistuneita, Metsä Groupin operaatiopäällikkö Jarmo Pulkkinen kertoo. Melko ongelmaton istutuskevät Myöhästyneestä aloituksesta huolimatta metsänomistajat eivät ole siirtäneet suunniteltuja kevätistutuksiaan syksyyn. Kähö kuitenkin mainitsee, että joku on saattanut haluta tietynlaista taimea, jonka saatavuus on silloin ollut matala. Tällöin ongelmat kuitenkin ovat olleet lähinnä toimitusketjussa. Pulkkinen myös lisää, että istutusalueelta kauempana asuvat ihmiset olivat keväällä kyselleet istutuksen aloittamisen perään. He eivät välttämättä olleet tietoisia paikallisista olosuhteista, mutta varsinaisia ongelmia ei kuitenkaan ole syntynyt. ”Metsänhoito hoitaa myös ihmistä” Imatralla metsätalousyrittäjä Pekka Kärkäs aloitti puuntaimien istuttamisen toukokuussa ja viimeiset taimet saatiin maahan kesäkuun alussa. Tänä keväänä he istuttivat taimia melkein 4000 kappaletta. Tuottoa istutetusta metsästä saadaan vasta monien vuosien päästä. Kärkäs kertoo monien ihmetelleen, kuinka hänellä riittää kärsivällisyyttä metsänkasvatukseen ja -hoitoon. Kärkäs mainitseekin, että metsä nimenomaan opettaa ihmiselle kärsivällisyyttä. — Se kasvattaa ihmistä. Ei esimerkiksi metsätuhoille mitään voi, on vaan mentävä metsän ehdoilla. Lue koko uutinen:

