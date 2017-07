Uutinen

Etelä-Saimaa: Superpesiksen eliitti on puristanut IPV:n peliä tiiviimmäksi: ”Ulkopelimme on mennyt koko ajan eteenpäin näitä kärkiporukoita vastaan” Pelinjohtaja Petri Tuuva on nähnyt Imatran Pallo-Veikkojen pelin jalostuneen paineessa. IPV kohtasi kolmessa viime ottelussaan sarjan kärkiryhmät Kouvolan Pallonlyöjät, Vimpelin Vedon ja tiistaina vieraskentällä Joensuun Mailan.Sarjanousija hävisi koitoksista jokaisen, mutta pystyi Joensuussakin pistämään isännille hanttiin varsinkin ulkopelissä.— Ulkopelimme on mennyt koko ajan eteenpäin näitä kärkiporukoita vastaan. Usko on kyllä kova, että se on parantunut niin paljon, että pystymme kamppailemaan hyvin päävastustajiemme kanssa. Jos katsoo ihan tilastollisesti: annoimme tänään kuusi juoksua. Sehän on huimaa eteenpäin menoa, kuitenkin olimme sarjajohtajalla kylässä, Tuuva kertoi puhelimitse Joensuusta.Yksi tärkeä osa IPV:n ulkopeliä on Jussi Hurskainen, joka pelasi tiistaina Joensuussa kauden ensimmäisen ottelunsa omalla pelipaikallaan kakkoskopparina.Tuuvan mukaan Hurskaisen pelaaminen tiistaina oli tietoista tuntuman hakua tulevia otteluita varten.— Hänen roolinsa on todella tärkeä, rauhoittaa joukkuettamme tosi paljon. Hyvin pelasi.Ville Liukku palasi myös omalle työmaalleen lautasen ääreen. Kaksi edellistä ottelua IPV:n lukkarina pelasi Joona Sikiö.— JoMa on niin rutinoitunut, että he saivat kuitenkin tilanteita pompuilla, vaikka saimme Juha Niemen ja Aleksi Rautiaisen aika hyvin kiinni. Meillä itsellämme oli muutama hyökkäyksen paikka, mutta nyt emme saaneet niistä juoksuja. Ei JoMa sattumalta sarjaa johda.IPV kohtaa torstaina Pattijoen, sunnuntaina Kankaanpään, ensi viikolla tiistaina Raimo Braggen viuhtoman Kiteen, torstaina Kempeleen ja sunnuntaina Hyvinkään.IPV:n väki aikoo käyttää keskiviikon Pattijoen Topi Kososen, Paavo Pellon ja kumppanien pelin opiskeluun.— Teemme kotitehtävämme hyvin. Kun olemme valmistautuneet kunnolla, sieltä ei tule meille yllätyksiä. IPV:n fyysiset harjoitukset on Tuuvan mukaan nyt harjoiteltu. Edessä on neljä kolmen ottelun viikkoa.— Tästä eteenpäin pidämme vain kuntoa yllä. Äijät vetävät punttia sen verran, että kestävät terävinä. Nyt alkaa meidän tämän kesän pelirumbamme toden teolla, kauden tärkeimmät pelimme. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/07/04/Superpesiksen%20eliitti%20on%20puristanut%20IPV%3An%20peli%C3%A4%20tiiviimm%C3%A4ksi%3A%20%E2%80%9DUlkopelimme%20on%20mennyt%20koko%20ajan%20eteenp%C3%A4in%20n%C3%A4it%C3%A4%20k%C3%A4rkiporukoita%20vastaan%E2%80%9D/2017122433877/4