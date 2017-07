Uutinen

Etelä-Saimaa: Opetusministeriö uhkaa Imatraa 1,7 miljoonan euron perinnällä Opetusministeriö selvittää Etelä-Karjalan IB-lukion valtionapujen käyttöä. Imatran kaupunkia uhkaa, jopa 1,7 miljoonan valtionapujen takaisinperintä. Ministeriön näkemyksen mukaan Imatra on koulutuksen järjestäjänä käyttänyt valtionapua väliaikaisen järjestämisluvan vastaisesti. Uhka takaisinperinnästä koskee vuosia 2012—2016. Ministeriö on tulkinnut uudelleen Etelä-Karjalan IB-lukion järjestämislupaa. Imatran hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja Anu Urpalainen (kok.) sanoo, että ministeriössä on puututtu yhteen sanaan, oikeammin sen puuttumiseen. Luvassa ei ole mainintaa Lappeenrannasta. Järjestämislupa myönnettiin Imatran kaupungille ensimmäisen kerran vuonna 2003. Alusta lähtien opetusta on annettu sekä Imatralla että Lappeenrannassa. Tiukka näkemys yllätys Imatran kaupungille ministeriön tiukka näkemys on tullut täytenä yllätyksenä. — Jos ei nyt järkytys, niin syvä ihmetys, kun tämä tuli ilmi, kommentoi Imatran kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anna Helminen (kok). Kenellekään pitäisi ei Helmisen mukaan olla epäselvää että lukiosta on valmistunut IB-lukiotutkinnon suorittaneita. — Hyvässä uskossa on tarjottu opetusta kahdella paikkakunnalla siihen maailman aikaan jopa innovatiivisella tavalla, että kaksi pientä kuntaa yhdistää voimansa. Ministeriöstä ollaan nimenomaan toivottu innovatiivisia ratkaisuja, Helminen kummastelee. Opetusministeriö on tehnyt selvityspyyntöjä Imatralle IB-lukion toiminnasta ja oppilasmääristä jo yli vuoden ajan. Oleellisinta IB-koulutuksen jatkuminen Viimeisimmän selvityksensä Imatran kaupunki antoi ministeriölle kesän alussa. Valmisteluun vedoten ministeriö on leimannut kaikki selvityspyyntöön liittyvät asiakirjat ei julkisiksi. Jyrkin tulkinta selvitettävässä asiassa tarkoittaisi sitä, että IB-lukion toiminta Lappeenrannassa loppuisi kokonaan, ja Imatra koulutuksen järjestäjänä saisi ministeriöltä miljoonalaskun valtion rahojen käytöstä lupaehtojen vastaisesta käytöstä. Imatran kaupungin vastineessa kiistetään kokonaisuudessaan ministeriön epäilyt valtionapujen käytöstä. Imatran kaupungin mukaan toiminta on jatkunut muuttumattomana, ja siitä on raportoitu asianmukaisesti ministeriölle. Anna Helmisen mielestä Etelä-Karjalan kannalta oleellisinta on IB-koulutuksen jatkuminen maakunnassa. Samaan aikaan selvityspyyntöjen kanssa on valmisteltava hakemuksia sekä väliaikaiseksi järjestämisluvaksi lukuvuodelle 2018 ja varsinaiseksi järjestämisluvaksi vuodesta 2019 eteenpäin. — On suuri huoli siitä, että onko meillä tässä maakunnassa enää jatkossa IB-lukiotasoista koulutusta. Helmisen mukaan tilanteesta on viety viestiä ministeriön johdolle, että järki voittaisi ja toiminta voisi jatkua. — Fakta on, että kumpikaan kaupunki ei yksinään pysty tarjoamaan tällaista opetusta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/07/04/Opetusministeri%C3%B6%20uhkaa%20Imatraa%201%2C7%20miljoonan%20euron%20perinn%C3%A4ll%C3%A4/2017522429598/4