Etelä-Saimaa: Lappeenranta kannustaa kitkentätaisteluun jättipalsamia ja lupiinia vastaan Lappeenrannan kaupunki kehottaa kaupunkilaisia kitkemään tänä kesänä jättipalsamia ja lupiinia. Ne ovat vieraslajeja, jotka kulkeutuvat pihoilta luontoon esimerkiksi puutarhajätteen mukana ja alkavat vallata tilaa alkuperäiseltä kasvustolta, kerrotaan verkkosivustolla vieraslajit.fi. Muita yleisiä vieraslajeja ovat jättiputki, hukkakaura ja supi. Lupiini Esimerkiksi tienpientareilla rehottavaa lupiinia on havaittu uhanalaisten niittykasvien kasvupaikoilta. Sem myös kilpailee pölyttäjistä Suomen luonnon alkuperäisten kasvien kanssa. Pohjois-Amerikasta kotoisin oleva lupiini leviää siemenistä. Sen hävittäminen vaatii aikaa, sillä maassa olevista siemenistä nousee uusia taimia vuosien ajan. Lupiinit kukinnot kannattaa leikata pois heti kukkimisen jälkeen, ennen kuin siemenet kypsyvät. Jos lupiineja on vähän, ne kannattaa kaivaa yksitellen juurineen maasta. Laajempia lupiinikasvustoa voi yrittää hävittää niittämällä. Jättipalsami Jättipalsami kulkeutuu pihoilta sopiviin kasvupaikkoihin tunkioille, rantakosteikoille, ruovikoihin ja pellonlaiteille. Se leviää erityisen helposti joki- ja puronvarsia myöten. Euroopan komission rahoittaman DAISIE-tietokannan mukaan jättipalsami kuuluu Euroopan 100 pahimman vieraslajin joukkoon. Jättipalsami on yksivuotinen, ja se leviää siemenestä. Jättipalsamia voi niittämällä ja kitkemällä kasvustot pari kolme kertaa kesässä. Kukinta pitäisi estää neljän vuoden ajan, jotta kasvusto ei leviä. Säkkejä saa Winkistä Lappeenrantalaiset voivat pyytää kaupungintalon asiakaspalvelukeskus Winkistä säkkejä jättipalsamin ja lupiinin kitkemistä varten. Winkkiin pitää ilmoittaa myös, mistä tekninen toimi voi noutaa täydet ja hyvin suljetut säkit. Winkin puhelinnumero on 05 616 2220 ja sähköpostiosoite winkki@lappeenranta.fi. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/07/04/Lappeenranta%20kannustaa%20kitkent%C3%A4taisteluun%20j%C3%A4ttipalsamia%20ja%20lupiinia%20vastaan/2017122432341/4