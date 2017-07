Uutinen

Etelä-Saimaa: LUT:n Vesa Harmaakorvesta Lahden ammattikorkeakoulun väliaikainen rehtori Lahtelainen Vesa Harmaakorpi aloittaa elokuun 16. päivä Lahden ammattikorkeakoulun väliaikaisena toimitusjohtajana ja rehtorina. Harmaakorpi työskentelee Lappeenrannan teknillisen yliopiston Lahden yksikössä professorina, mutta hän jää siitä työstä vapaalle Lamkin pestin ajaksi. Harmaakorven kutsui tehtävään LAMKin hallitus. Hänen pestinsä kestää siihen asti, kunnes uusi toimitusjohtaja ja rehtori on valittu. Sopimus päättyy viimeistään helmikuun lopussa 2018. LAMK on siirtymässä ensi vuoden alusta osaksi LUT-konsernia jatkaen kuitenkin itsenäisenä ammattikorkeakouluna. LAMKin hallituksen puheenjohtajan Kari Salmen mielestä on erinomainen asia, että Harmaakorpi tuntee ammattikorkeakoulun tulevan omistajan LUTin toiminnan hyvin. Edellinen rehtori ja toimitusjohtaja Outi Kallioinen lopetti työnsä viime kuun vaihteessa. Vesa Harmaakorpi jatkaa myös Suomen Urheiluliiton puheenjohtajana. Harmaakorven tehtävästä kertoi ensimmäisenä Etelä-Suomen Sanomat. Lue koko uutinen:

