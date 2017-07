Uutinen

Etelä-Saimaa: Kinnusen talo säilyy tavalla tai toisella, perikunta hakee vielä yhteistä säveltä Vuonna 1909 valmistunut Kinnusen talo säilyy kaupunginarkkitehti Maarit Pimiän mukaan kaupunkikuvassa tavalla tai toisella. Ampiaistornistaan tunnettu rakennus on osayleiskaavassa suojeltu vahvalla SR1-merkinnällä. — Kaupungin tavoitteena on suojella Kinnusen talo, muistuttaa Pimiä. Snellmaninkadun korttelisuunnitelmassa talolle on kolme vaihtoehtoa. Niissä kaikissa rakennus säilyy tavalla tai toisella. Lopullisesti asia ratkeaa asemakaavoituksen yhteydessä. Tähän mennessä perikunnalla on ollut myös talon purkuhaluja. Seppo Kinnusen mukaan perikunnan kanta selviää kesän lopulla. — Ei ratkaisua kannata roikottaa loputtomiin. Päätöksiä pitää tulla. Kaikkien osapuolten pitää koettaa sopeutua ja hakea yhteistä säveltä. Toivon, että löytyy kaikkia osapuolia tyydyttävä loppuratkaisu. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/07/04/Kinnusen%20talo%20s%C3%A4ilyy%20tavalla%20tai%20toisella%2C%20perikunta%20hakee%20viel%C3%A4%20yhteist%C3%A4%20s%C3%A4velt%C3%A4%20/2017122430042/4