Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran Pallo-Veikkojen vahva alkukausi on kääntynyt tappioputkeksi Imatran Pallo-Veikoista ei ollut mestarikandidaatti Joensuun Mailan yllättäjäksi miesten Superpesiksessä tiistaina. Joensuu piti sarjapisteet itsellään, kun se kaatoi IPV:n 2—0 (1—0, 5—2). Kuuden ottelun tappioputki on suistanut nousijaseura-IPV:n sarjataulukon alakertaan toiseksi viimeiseksi. Viimeisen vuoroparin tasoittavalla IPV rakensi 5—1-takaa-ajotilanteessa yhden paljon ajolähdön, mutta sen purku toi juoksujen sijaan pelin päättäneet kaksi lisäpaloa. Ensimmäisen jakson kolmostilanteet menivät Joensuulle 8—2, toisen jo tasaisemmin 8—5. Ville Lantiainen toi molemmat IPV:n juoksut, ensimmäisen Lauri Rönkön esityöstä, toisen harhaheiton avustuksella. Torstaina IPV:llä on edessään tärkeä kotiottelu ja mahdollisuus kääntää kurssi uuteen nousuun, kun sen vieraaksi saapuu sarjataulukossa pari pykälää ylempänä oleva Pattijoki. Lue koko uutinen:

