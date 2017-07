Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatra yhteistyöhön Beihain kanssa — uusia mahdollisuuksia toivotaan urheiluun, matkailuun ja liiketoimintaan Imatran kaupunki ja Kiinassa sijaitseva Beihain kaupunki ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen yhteistyön aloittamisesta. Toistaiseksi yleisluontoisen sopimuksen lähtökohtana on kulttuuriyhteistyön kehittäminen ja tiivistäminen kaupunkien välillä. Aloite sopimuksen solmimisesta tuli Beihain kaupungilta, jossa sijaitsee Stora Enson tehdas. Tiistaina Beihain kuusihenkinen delegaatio tutustui Imatralla oleviin Stora Enson tuotantolaitoksiin. Delegaatioon kuului Beihain kaupungin johtoa ja Stora Enson Guanfxin tehtaan johtaja. Samalla sovittiin kaupunkienvälisen yhteistyön aloittamisesta Imatran kaupungintalolla järjestetyssä tilaisuudessa. Imatran kaupunginjohtaja Rami Hasu toivoo aiesopimuksen luovan uusia yhteyksiä Kiinaan. — Tänään käydyissä keskusteluissa nousi esiin ajatuksia yhteistyöstä urheilun, hyvinvoinnin ja matkailun aloilla. Kumppanuuskaupunkien välillä on perinteisesti tehty myös yhteistyötä koulutuksen puolella. Hasun mukaan yhteistyökuvioita on jatkossa myös mahdollista laajentaa. — Näen merkittävänä liiketoimintayhteistyön kehittämisen kaupunkien välillä. Beihain kanssa meillä on jo yhteys Stora Enson kautta. Potentiaalia on paljon. Kun tutustumme paremmin, voi yhteistyö poikia paljon hyviä asioita. Beihai on Etelä-Kiinassa sijaitseva kahden miljoonan asukkaan kaupunki. Imatra on solminut samankaltaisen ystävyyskaupunkisopimuksen kiinalaisen Jiaxing’in kaupungin kanssa vuonna 2015. Yhteistyötä on tehty pääasiassa koulutuksen alalla sekä oppilasvaihdossa. Viime talvena imatralaisia lukiolaisia kävi tutustumassa kouluelämään Jiaxingissa, ja loppukeväästä kiinalaiset oppilaat tekivät vastavierailun Imatralle. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/07/04/Imatra%20yhteisty%C3%B6h%C3%B6n%20Beihain%20kanssa%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89uusia%20mahdollisuuksia%20toivotaan%20urheiluun%2C%20matkailuun%20ja%20liiketoimintaan/2017522433559/4