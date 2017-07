Uutinen

Etelä-Saimaa: Hovioikeus hylkäsi raiskaussyytteen, mies tuomittiin lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä Itä-Suomen hovioikeus on hylännyt nuorta miestä vastaan nostetun syytteen törkeästä raiskauksesta. Mehmet Emin Eroglu oli tuomittu Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa törkeästä raiskauksesta ja törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä kolmen vuoden ja kuuden kuukauden vankeuteen. Viime elokuussa 19-vuotias mies ja 15-vuotias tyttö olivat sukupuoliyhteydessä. Se on hovioikeuden mukaan riidatonta. Hovioikeuden mukaan on mahdollista, että sukupuoliyhteys on tapahtunut vapaaehtoisesti. Oikeus katsoo myös, että on jäänyt näyttämättä toteen, että 15-vuotias asianomistaja olisi pelon tai muun avuttoman tilan takia ollut kykenemätön puolustamaan itseään tai muodostamaan tai ilmaisemaan tahtoaan. — Arvioituaan asiassa esitettyä näyttöä kokonaisuudessaan hovioikeus on katsonut, että asiassa jää varteenotettava epäily vastaajan syyllisyydestä raiskausrikokseen. Sen vuoksi hovioikeus on hylännyt vastaajaa vastaan ajetun syytteen törkeästä raiskauksesta, hovioikeus perusteli yksimielistä päätöstään. Hovioikeus tuomitsi Eroglun lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä yhden vuoden vankeusrangaistukseen. Mies on myöntänyt syyllisyytensä. Oikeus myös alensi korvauksien määrää, jotka miehen on maksettava asianomistajalle. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/07/04/Hovioikeus%20hylk%C3%A4si%20raiskaussyytteen%2C%20mies%20tuomittiin%20lapsen%20seksuaalisesta%20hyv%C3%A4ksik%C3%A4yt%C3%B6st%C3%A4/2017122432532/4