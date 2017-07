Uutinen

Etelä-Saimaa: Halkosaaressa saanee jynssätä ainakin pari seuraavaa vuotta Halkosaaren matonpesupaikalla on tänä kesänä ollut vähemmän väkeä kuin lämpimimmillä keleillä, mutta kuivuu täällä silti kymmeniä isompia ja pienempiä mattoja. Tiistainen matonpesu-urakka oli lappeenrantalaisten Erikka Metiäisen ja Minttu Vallen kolmas. Ainakin yksi jynssäyskerta on vielä luvassa. Halkosaaressa voi jynssätä mattojaan nykyiseen tapaan vielä ainakin pari seuraavaa vuotta, uskoo ympäristötarkastaja Sara Piutunen Lappeenrannan seudun ympäristötoimesta. Suojeluluonnokset todennäköisesti tänä vuonna Uudet ympäristönsuojelumääräykset ovat parhaillaan sorvattavana. Niiden luonnokset tulevat nähtäviksi todennäköisesti vielä tämän vuoden puolella, Piutunen sanoo. Määräykset pistävät miettimään myös Halkosaaren matonpesupaikan kohtaloa. — Halkosaari on hyvä paikka ihmisten liikkumisen kannalta. Sen tulevaisuutta voidaan lähteä suunnittelemaan ehkä noin viiden vuoden sisällä. Tarkempia suunnitelmia ei vielä ole tehty, mutta yhtenä vaihtoehtona Halkosaaressakin voi olla esimerkiksi rannalle rakennettava matonpesupaikka. Joka tapauksessa maton jynssääminen Halkosaaressa kuormittaa luontoa enemmän kuin kaupungin muilla pesupaikoilla, sillä matonpesuvedet valuvat sieltä suoraan Saimaaseen. Pesupaikan tulevaisuus on puhuttanut Lappeenrannassa jo vuosia. Neljä maalla olevaa pesupaikkaa Lappeenrannassa on myös neljä muuta matonpesupaikkaa, Sammonlahdessa, Huhtiniemen ja Korkkitehtaan uimarantojen lähellä, sekä Joutsenon Likosenlahdessa. Ne sijaitsevat maalla. Niissä järvivettä johdetaan pesupaikalle hanasta, ja sieltä se valuu viemäriverkostoon. Tänä vuonna nämä neljä maapaikkaa päästiin avaamaan toukokuussa, yöpakkasten vaaran hälvettyä. Pumput toimivat syys- lokakuulle saakka, kelien kylmenemisestä riippuen. Lue koko uutinen:

