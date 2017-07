Uutinen

Etelä-Saimaa: Yksinäisen suojatien turvallisuus paranee Lappeenrannan Helsingintiellä ja bussipysäkit kohenevat Lappeenrannan Helsingintien suoranpätkä kokee muodonmuutoksen vielä tänä vuonna. Huhtiniemen suoralla oleva suojatie saa keskikorokkeen ajokaistojen väliin. Myös läheiset bussipysäkit kunnostetaan. Lappeenrannan vt. elinvoima- ja kaupunkikehitysjohtaja Pasi Leimi kertoo, että kyse on jalankulkijoiden turvallisuuden parantamisesta. Huhtiniemen ja Kourulan liikennevaloristeysten välisellä tieosuudella sijaitseva suojatie on turvaton, kun Helsingintiellä on kuudenkympin nopeusrajoitus. — Nykyistä suojatietä ei haluta poistaa vaan parantaa. Kun suojatielle ja Helsingintielle saadaan keskisaareke, kahden ajokaistan ylitys sujuu jalankulkijoilta nykyistä turvallisemmin. Lue koko uutinen:

