Uutinen

Etelä-Saimaa: Uudet alokkaat astuvat palvelukseen tänään — Vekaranjärvellä aloittaa noin 2000 Saapumiserä 2/17 astuu palvelukseen tänään. Noin 12 000 asevelvollista aloittaa palveluksensa maanantaina 3. heinäkuuta. Joukossa on noin 400 vapaaehtoisen asepalveluksen suorittavaa naista. Karjalan prikaatissa Vekaranjärvellä aloittaa noin 2 000 alokasta. Määrä on maavoimien joukko-osastojen suurimpia Porin prikaatin ja Kainuun prikaatin ohella. Palveluksen aloittavista lähes 10 000 aloittaa maavoimien joukko-osastoissa ja noin 1 500 merivoimien palveluksessa. Loput jakaantuvat rajavartiolaitoksen ja ilmavoimien joukko-osastoihin. Karjalan prikaatissa järjestetään ensimmäisen palvelusviikonlopun 8.—9.7. aikana alokkaille mahdollisuus kutsua läheisiään käymään varuskunnassa. Toinen mahdollisuus vierailuun on sotilasvala- ja vakuutuspäivänä 4. elokuuta. Vuoden 2017 alusta lähtien kaikki Maasotakoulun alokkaat on koulutettu Haminassa. Uusia alokkaita ei enää aloita Lappeenrannassa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/07/03/Uudet%20alokkaat%20astuvat%20palvelukseen%20t%C3%A4n%C3%A4%C3%A4n%20%E2%80%94%20Vekaranj%C3%A4rvell%C3%A4%20aloittaa%20noin%202000/2017522427102/4