Etelä-Saimaa: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö sai väen liikkeelle — katso tästä kootusti kaikki jutut Niinistön vierailusta! Sunnuntai oli Etelä-Karjalan superpäivä. Aurinkoinen sää ja lukuisat tapahtumat hellivät kansaa ympäri maakuntaa. Ihan erityisesti tunnelman kuitenkin sähköisti tasavallan presidentti Sauli Niinistön ja rouva Jenni Haukion vierailu maakunnassa. Presidenttipari tapasi sunnuntaiaamuna kansaa Lappeenrannan linnoituksessa, ja iltapäivällä he seurasivat muun muassa Itä-Länsi -ottelun miesten pesäpallopeliä ja tapasivat Etelä-Karjalan sotaveteraaneja. — Lappeenranta on Saimaan timantti, Niinistö sanoi Lappeenrannassa Linnoituksella ja sai kansan myhäilemään. Ihmisiä oli liikenteessä reilusti. Presidentin matkanteko Linnoitukselta Katariinantorille sujui hitaasti, sillä Niinistö yritti tervehtiä matkallaan mahdollisimman monia ihmisiä. Etelä-Saimaa seurasi tiiviisti presidenttiparin liikkeitä maakunnassa sunnuntaina. Lue alta kootusti kaikki Etelä-Saimaan jutut vierailusta! Mitä mieltä olit presidenttiparin vierailusta? Mikä on maakuntamatkojen merkitys Etelä-Karjalalle? Kommentoi alle! Lue koko uutinen:

