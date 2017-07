Uutinen

Etelä-Saimaa: Saimaan Sääksiliveä voi seurata taas koko heinäkuun: "Pesässä tapahtuu jotain lähes koko ajan" Korkealla männynlatvapesässä tuijottavakatseinen kalasääski repii sopivia suupalasia kalansaaliistaan. Samassa risu- ja oksakyhäelmässä on myös toinen aikuinen sääksi. Se keskittyy tutkaamaan tuimasti avaraa ympäristöään. Rengastetuissa jaloissa pyörii kolme kirjavaa poikasta. Heinäkuu on kääntymässä lopuilleen ja on iltapäivä, ruoka-aika myös ihmisperheissä. — Kalasääskien ruokinnassa on nokkimisjärjestys. Pienin saa syötävää viimeiseksi, tietää Juha Taskinen. Kalasääskien perhe-elämää Saimaalla seurataan savonlinnalaisen luontokuvaajan asentaman livekameran välityksellä. Pesä on ollut paikallaan Linnansaaren kansallispuistossa runsaat 15 vuotta. Taskinen uskoo vuosittain sille palaavan kalasääskiparin olevan saman ja pesimäpaikalleen uskollisen. Sääkset voivat elää yli 20-vuotiaiksi ja ne pysyvät parisuhteessaan kenties koko ikänsä. Kun heinäkuu kääntyy elokuuksi, poikaset lähtevät lentoon. Pienin vasta pari viikkoa muiden jälkeen. Poikaset pysyttelevät kuitenkin vielä kuun loppuun pesäpaikalla. — Silloin koiras jää huolehtimaan poikasista ja naaras lähtee edellä paluumuutolle Afrikkaan, Taskinen kertoo. Juha Taskinen on asentanut seurantakameran tänä kesänä samaan paikkaan kuin vuosi sitten. Näin luontobongareiden liveseuranta ei Saimaalla loppunut kesäkuun alun Norppalive-lähetysten päättymiseen, vaan jatkuu Sääksilivellä heinäkuun alusta kuukauden verran. Sääksi on otollinen live-esiintyjä, koska pesässä tapahtuu jotain lähes koko ajan. Sadesäälläkin emo vaalii poikasia siipiensä suojassa ja koiras kiikuttaa perheelle kalaa vähintään kahdesti päivässä. — Pesällä voi tapahtua myös asioita, jotka saattavat järkyttää katsojia, mutta se tapahtuu luonnon ja lintujen ehdoilla ihmisen puuttumatta, Taskinen toteaa. Kuvattava pesä on rauhallisessa paikassa, minne veneilijä tai luonnossa liikkuja ei pääse kurkkimaan. Taskisen asentama kamera on vain parin metrin päässä pesästä. Kalasääsket ovat rauhoitettuja ja niiden kuvaaminen on luvanvaraista. Luvat kameroille ja tämän kesän kuvauksille olivat Taskisella valmiina jo hyvissä ajoin keväällä. Järvi-Suomen ilmojen valtias on kiehtonut luontokuvaajaa norppien ohella pitkään. — Kalasääski on huomiota herättävä päiväpetolintu ja vesistöjen lintu. Samat linnut Taskinen on tallentanut myös Järven tarina -elokuvaan. Viime kesänä Linnansaaren kalasääskiperheen vaiheita käytiin kameran välityksellä seuraamassa kuukauden aikana yli 60 000 kertaa. Sääksien elämää pääsee vapaasti seuraamaan nytkin heinäkuun ajan mistä päin maailmaa tahansa. Seuraa lintuperheen elämää tästä linkistä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/07/03/Saimaan%20S%C3%A4%C3%A4ksilive%C3%A4%20voi%20seurata%20taas%20koko%20hein%C3%A4kuun%3A%20%22Pes%C3%A4ss%C3%A4%20tapahtuu%20jotain%20l%C3%A4hes%20koko%20ajan%22/20171705/4