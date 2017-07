Uutinen

Etelä-Saimaa: Rottahavaintoja ei haluta enää lisää — Imatran seudun ympäristötoimi tarkistaa heinäkuussa komposteja Imatran Saareksiinmäeltä on tullut Imatran seudun ympäristötoimeen rottahavaintoja. Ympäristöinsinööri Merja Kaksonen kiirehtii kuitenkin sanomaan, että ilmoituksia tuli keväällä vain parista rottahavainnosta. — Ei ole kysymys laajemmasta ongelmasta. Rottaongelma kuitenkin ryöpsähtää helposti isoksi, jos eläinten lisääntymisen syytä ei korjata, sanoo Kaksonen. Ympäristötoimi tarkastaa tämän viikon alusta lähtien Mikon- ja Kaisankujan sekä Maijan-, Riikan-, Liisan- ja Leenankadun talojen kompostit, jäteastiat ja kompostorit. Katselmuksesta on laitettu lehteen ilmoituskin. — Teemme katselmuksia säännöllisesti ilman ilmoituksia. Nyt halusimme tiedottaa asiasta ensimmäistä kertaa julkisemmin, kun kesäharjoittelijamme aloittavat tarkastus- ja neuvontatyön heinäkuun ensimmäisellä viikolla. Tarkastajat käyvät taloissa, joissa on asukkaita. Jos kukaan ei ole kotona, ympäristötoimen tarkastajat laittavat vain tiedotteen postilaatikkoon. Avokomposteja ei saisi löytyä lainkaan Ympäristötoimen ensi viikolla alkava kompostikatselmus on enemmänkin ennaltaehkäisevää toimintaa. Yhden tiiviin asuma-alueen katselmuksessa saadaan nopeasti yleiskuva, miten ihmiset hoitavat biokomposteja. Kohdevinkki tulee alueen asukkailta. — Kun useampi naapuri ilmoittaa rottaongelmasta, niin sitten lähdetään tarkastamaan, sanoo Kaksonen. Tarkastuksissa on löytynyt kompostereita, joihin jyrsijät ovat tehneet huomaamattoman reiän. Viranomaiset törmäävät tarkastuksissa myös avokomposteihin. — Joskus löytyy avokomposteja, joihin laitetaan leipää ja kahvinporoja. Näin ei kuitenkaan saa toimia. Avokompostoteista tulee myös ilmoituksia naapureilta. Huonoja komposteja suurempi ongelma Imatralla on lintujen syöttäminen. — Enemmän saadaan ilmoituksia siitä, että joku syöttää lintuja maahan. Rotat haistavat nopeasti tällaiset paikat. Rottia tulee olemaan aina Rotta on luonnoneläin ja niitä tulee olemaan asuinalueilla aina. Ongelma rotista tulee sitten, kun ne pääsevät lisääntymään määräämättömästi. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/07/03/Rottahavaintoja%20ei%20haluta%20en%C3%A4%C3%A4%20lis%C3%A4%C3%A4%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89Imatran%20seudun%20ymp%C3%A4rist%C3%B6toimi%20tarkistaa%20hein%C3%A4kuussa%20komposteja/2017122426001/4