Etelä-Saimaa: Puhelin latautuu polkemalla Lappeenrannan teekkareiden taideteoksessa Teknillisen yliopiston opiskelijat testasivat rakentamaansa poljettavaa akkulaturia Seinäjoen Provinssi-festivaaleilla viikonloppuna. Opiskelijaprojektina toteutettu työ koostuu kymmenestä kuntopyörästä ja latauskuutiosta, jossa on useampi pistoke puhelinten lataukseen. Samalla kun polkeminen lataa akkuja, pyörittää se myös taideteosta. — Kuntopyörät on aseteltu puolikaareen, ja niiden takana on latauskuutio. Kaiken keskellä on pystysuuntainen, pyörivä ja huiskamainen taideteos, opiskelijatiimin projektipäällikkö Mikko Nykyri kuvailee. Projektin tilaajina toimivat Provinssi ja lappeenrantalaislähtöinen taiteilija Landys Roimola. Taiteilijan idean pohjalta Lappeenrannan teekkarit suunnittelivat ja rakensivat kokonaisuuden. Poljettava laturi otettiin ilolla vastaan Festivaaleilla otettiin keksintö tyytyväisinä vastaan. Varsinkin illat ovat Nykyrin mukaan olleet latauspisteellä vilkkaita. Polkijana toimii kuka vain, ja ainakin se, joka puhelintaan haluaa ladata. — Monet ensin ihmettelevät, että eikö puhelimeen tulekaan sähköä. Me sitten ystävällisesti kehotamme polkemaan pyörää, että virtaa tulisi. Nykyri kertoo, että projektin takana on ajatus siitä, ettei sähköä synny ilman työtä. Itse taideteos hänestä kuvaa liike-energiaa, sillä pyöriessään teoksen huiskamaiset narunpätkät nousevat. Festivaalit sujuivat teoksen osilta ongelmitta ja turvallisesti. Sen käytössä avustamassa oli Lappeenrannasta kuuden opiskelijan joukko. Joitakin festarikävijöitä sai Nykyrin mukaan ohjata kauemmas pyörivästä taideteoksesta. Mielenkiintoisen näköinen teos houkutti koskemaan. Tiimeissä viisaus tiivistyy Jatkosuunnitelmat kokonaisuuden käytön osalta ovat avoinna, mutta Nykyrin mielestä mahdollisia. Opiskelijaprojekti kuitenkin huipentui festivaaliviikonloppuun. Festarit päättyivät lauantaina. Nykyri on prosessin mittaan oppinut paljon projektin hallinnallisesta puolesta ja kommunikaatiosta. — Ei saa olettaa mitään, kaikki pitää selvittää. LUT käyttää opetuksessaan käytännön projekteja, joita varten muodostettavat tiimit koostuvat eri alojen opiskelijoista. Tässä projektissa on Nykyrin mukaan ollut mukana sekä sähkötekniikan että kauppatieteen opiskelijoita. Tiimi muodostettiin opiskelijoiden hakemusten perusteella. Valinnassa painotettiin eri asioiden osaamista. Lopulliseen porukkaan kuului kymmenkunta opiskelijaa, muutama opettaja, taiteilija Landys Roimola ja Provinssi-festivaalien edustajat. Projekti lähti käyntiin alkuvuodesta. Lue koko uutinen:

