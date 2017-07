Uutinen

Etelä-Saimaa: No nyt oli kolea kesäkuu — Lappeenrannassa vain kuusi yli 20-asteista päivää, viime vuonna vastaavia päiviä oli 17 Kesäkuu oli Lappeenrannassa harvinaisen kolea. Kesälomailijoiden tuntuma kylmyydestä pitää paikkansa, sillä koko kesäkuun keskilämpötila Lappeenrannan lentoasemalta mitattuna oli 12,6 lämpöastetta. Se on tasan kaksi astetta vähemmän kuin keskiarvoisesti. — Yli kahdenkymmenen asteen päivälämpötila on saatu kesäkuussa vain kuusi kertaa. Viime vuoden kesäkuussa tällaisia päivä oli vastaavasti 17, kertoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi Niina Niinimäki. Hellepäiviä ei Lappeenrannassa ole ollut yhtäkään. Lähimmäksi päästiin lauantaina 17. kesäkuuta, jolloin elohopea kipusi Konnunsuon havaintoasemalla 24,8 lämpöasteeseen. Pakkasellakin käytiin Koleinta Lappeenrannassa oli sunnuntaina 4. kesäkuuta. Silloin lämpötila jäi yöllä pakkasen puolelle -0,9 astetta. Kaikkiaan kesäkuun aikana päivän ylin lämpötila on jäänyt kuusi kertaa alle 15 lämpöasteen. — Kyllä tämä on harvinaisen kylmää. Mittaushistoriamme aikana kylmempi kesäkuu Lappeenrannassa on ollut vain viisi kertaa. Ilmatieteen laitoksen mittaushistoria ulottuu vuoteen 1961 saakka. Tämän vuotista kylmempää Lappeenrannassa on ollut vain vuosina 1962, 1976, 1982, 1993 ja 2003. Kesäkuun keskilämpötila oli myös koko maassa keskimääräistä alempi. Näin kolea kesäkuu toistuu keskimäärin korkeintaan kerran kymmenessä vuodessa. Kesäkuun ylin lämpötila, 26,2 astetta, mitattiin 16. päivä kesäkuuta Mikkelin lentoasemalla. Helleraja ylitettiin kuukauden aikana jossain päin Suomea yhteensä kuutena päivänä. Kuukauden alin lämpötila, -6,1 astetta, mitattiin 1. päivä Kilpisjärven Saana-tunturilla. Yöt olivat kuukauden ensimmäisellä viikolla paikoin harvinaisen kylmiä. Yöpakkasia havaittiin muutamina öinä paikoin maan eteläosassa saakka. Lue koko uutinen:

