Etelä-Saimaa: Muistojen Suur-Saimaan ajot kokoontuu Lappeenrannan satamaan lauantaina — Puumalaan lähtee 100 venekuntaa 100-vuotiaan Suomen kunniaksi Muistojen Suur-Saimaan ajot järjestetään lauantaina kymmenennen kerran. Nopea veneet kokoontuvat Lappeenrannan vierasvenesatamaan 8. heinäkuuta.Tapahtuman pääpromoottori Miko Huomo kertoo, että Saimaalle olisi lähdössä jopa 100 venekuntaa. Nopeat moottoriveneet ajavat Lappeenrannasta Puumalaan ja takaisin.— Suomi täyttää 100 vuotta ja veneitä lähtee 100. Tällä tavalla kunnioitetaan satavuotiasta Suomea.Samalla moottorivenetapahtuma viettää omia kymmenvuotisjuhliaan. Muistojen Suur-Saimaan ajot on vakiintunut Suomen suurimmaksi moottoriveneilytapahtumaksi.Heinäkuun toisena viikonloppuna järjestettävä veneilytapahtuma osuu samalle viikonlopulle kuin Imatran ajot. Huomo uskoo, että moottoriurheiluväki löytää tiensä myös Lappeenrannan satamaan lauantaina.— Imatralta voidaan saada tännekin kävijöitä, en pidä sitä ollenkaan huonona juttuna. Osin porukka on samaa, vaikka veneurheilulla on oma kannattajakuntansa.Muunakaan viikonloppuna tapahtumaa ei voi järjestää, sillä lyhyessä moottoriveneilykesässä on vähän vapaita viikonloppuja. Muina viikonloppuina on moottorivenekilpailuja, ja monet Muistojen Suur-Saimaan ajoihin saapuvat käyvät myös ajamassa veneillä kilpaa.Muistojen Suur-Saimaan ajot ei ole kilpailu, vaikka veneilytapahtumassa ajetaankiin melko hurjilla nopeuksilla. Veneet noudattavat vesiliikennesääntöjä, mutta suurilla selillä nopeimmat veneet kulkevat jopa 100 solmun nopeudella. Lappeenrannan satamasta lähtö tapahtuu liukunopeudella satamalaitoksen luvalla.Lappeenrannan satamassa on tapahtumakeskuksen lisäksi maanäyttely, jossa kävijät voivat tutustua vuonna 1968 aloitettujen Suur-Saimaan ajojen historiaan sekä kilpavenekalustoon. Lue koko uutinen:

