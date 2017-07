Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrantalaisille urheiluseuroille mahdollisuus kertoa mielipiteensä uudesta monitoimijäähallista Lappeenrantalaisille urheiluseuroille varataan mahdollisuus kertoa mielipiteensä Lappeenrannan jäähallityöryhmän esityksestä. Tänään kokoontuva Lappeenrannan kaupunginhallitus esittää, että kaupungin liikuntatoimi varaa lappeenrantalaisille urheiluseuroille ja muille tahoille mahdollisuuden antaa lausuntonsa jäähallihankkeesta tehdyistä esiselvityksistä. Lausunnoissa esille tulevat näkemykset saatetaan tietoon asiaa valmisteleville tahoille ja kaupunginhallitukselle. Kaupunginjohtaja Kimmo Jarvan asettama työryhmä on laatinut selonteon Kisapuiston pääjäähallin tulevaisuudesta. Työryhmän näkemyksen mukaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tulee päättää syksyllä jäähallin jatkovalmistelut. Työryhmän mukaan esimerkiksi kysymyksiin siitä, mihin paikkaan uusi monitoimijäähalli sijoitetaan ja minkä kokoisena uuden monitoimijäähallin suunnittelu aloitetaan, tulee löytää ratkaisu. Viikonloppuna Etelä-Saimaa kertoi, että suurin osa Lappeenrannan valtuutetuista ei osaa vielä sanoa kannattavatko he vanhan jäähallin korjaamista vai uuden rakentamista. Selvää on lähinnä se, että Ikean tonttia ei pidetä hyvänä paikkana mahdolliselle uudishallille. Kaupunginhallituksen tulee hyväksyä ehdotus urheiluseurojen mielipiteen kuulemisesta ennen kuin se pannaan täytäntöön. Lue koko uutinen:

