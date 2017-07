Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrannassa kirkosta on tänä vuonna eronnut 250 henkilöä, Imatralla 64 Eroakirkosta.fi-palvelussa tehtiin noin 17 000 ilmoitusta valtionkirkoista eroamisesta tammi-kesäkuussa. Määrä on 2000-luvun ensimmäisten vuosipuoliskojen kolmanneksi suurin. Eroajien ikä- ja sukupuolijakauma noudattaa aiempia vuosia. Puolet eroajista on alle 30-vuotiaita, naisten osuus on hieman yli 45 prosenttia. Lappeenrannassa eronneita oli 250, ja Imatralla 64. Muista Etelä-Karjalan kunnista eronneita oli Parikkalassa 10, Rautjärvellä 6, Ruokolahdella 14, Lemillä 10, Luumäellä 6 ja Taipalsaarella 13. Syyt ovat monet Eroakirkosta.fi -palvelun saamissa palautteissa näkyy kirkon suhtautuminen pakolaisiin. — Erityisesti miesten osuus korostui palautteissa, joissa kritisoitiin kirkon suhtautumista pakkopalautuksiin, kertoo tiedottaja Kaj Torrkulla. Merkittävä ryhmä palautteissa kritisoi myös kirkon suhtautumista avioliittolakiin. Toisten eroajien mielestä kirkko suhtautuu liian kielteisesti samaa sukupuolta oleviin pareihin, toiset taas kertovat kirkon olevan liian myötämielinen. — Kirkon kaikki toiminta lisää eroja. Kyse on lähinnä siitä, mihin ryhmiin eropiikki kulloinkin osuu voimakkaimmin, summaa Torrkulla. Palvelu arvioi, että kirkosta eroaa tänä vuonna noin 51 000 jäsentä. Arviossa oletetaan, että tasa-arvoinen avioliittolaki tuottaa enää yksittäisiä eropiikkejä. — Jos arvio toteutuu, vuodesta tulee kirkon jäsenkehityksen kaikkien aikojen kolmanneksi synkin. Tämä johtuu siitä, että kuolleiden ja kastettujen erotus on entistä suurempi ja se vähentää jäsenmäärää eroamisten lisäksi. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/07/03/Lappeenrannassa%20kirkosta%20on%20t%C3%A4n%C3%A4%20vuonna%20eronnut%20250%20henkil%C3%B6%C3%A4%2C%20Imatralla%2064/2017522428521/4