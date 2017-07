Uutinen

Etelä-Saimaa: LUM:n Lipsaset ja IU:n Salminen edustavat Suomea nuorten Euroopan mestaruuskisoissa Puolassa ensi viikolla Lappeenrannan Urheilu-Miesten Simo ja Saara Lipsanen sekä Imatran Urheilijoiden Senni Salminen on nimetty Suomen joukkueeseen 22-vuotiaiden Euroopan mestaruuskisoihin. Tapahtuma järjestetään Puolan Bydgoszczissa 13.—16. heinäkuuta. Simo Lipsanen on kolmiloikan hallitseva Suomen mestari ja sisäratojen Suomen ennätysmies. Ulkoradoilla hän paransi ennätyksekseen kesäkuun puolivälissä Kuortaneella 16,93, joka tuo ikäluokan Euroopan-tilastossa kolmannen sijan. Lipsasen edellä tilastossa ovat Azerbaidžanin Nazim Babyev (17,15) ja Saksan Max Hess (17,07). Saara Lipsanen heitti sunnuntaina Pihtiputaan keihäskarnevaaleilla uudeksi ennätyksekseen 55,48, joka on 22-vuotiaiden Suomen kaikkien aikojen yhdeksänneksi paras tulos nykyisellä keihäsmallilla. Ikäluokan tämän kauden Euroopan-tilastossa Lipsanen on 14:s. Senni Salminen on ikäluokkansa kolmiloikan hallitseva sisäratojen Suomen mestari ja on toipunut loukkaantumisen jälkeen hyvään tuloskuntoon. Hän teki uuden ennätyksensä 13,18 Marskin kisoissa Lappeenrannassa toukokuun lopussa ja on ylittänyt 13 metriä kaikissa kolmessa kisassaan sen jälkeen. Ikäluokan kuluvan ulkoratakauden Euroopan-tilastossa Salminen on 25:s. Tilastojen valossa Suomen kärkinimet nuorten EM-kisoissa Simo Lipsasen lisäksi ovat pituushyppääjä Kristian Bäck, estejuoksija Topi Raitanen, kiekonheittäjä Salla Sipponen, moukarinheittäjä Krista Tervo ja keihäänheittäjä Oliver Helander. Suomen joukkueeseen valittiin 42 urheilijaa, joiden lisäksi kolmella on mahdollisuus nousta joukkueeseen lisänäyttö antamalla. Edellisistä 22-vuotiaiden EM-kisoista Tallinnasta kaksi vuotta sitten Suomen joukkue saalisti Jussi Kanervon 400 metrin aitojen hopean ja kaksitoista pistesijaa. Neljä vuotta sitten Tampereella vastaavien kisojen saalis oli mitali ja kymmenen pistesijaa. — Tavoitteena on tietenkin menestyä paremmin kuin aikaisemmissa kisoissa, johon meillä on nyt erittäin hyvät mahdollisuudet, Suomen Urheiluliiton valmennuspäällikkö Antti Leskinen toteaa tiedotteessa. Lue koko uutinen:

