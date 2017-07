Uutinen

Etelä-Saimaa: Juutinen kiertää teatterifestareita — maailmalle menee Lappeenrannassa nähtyjä esityksiä Lappeenrannan kaupunginteatterin entisen johtajan Jari Juutisen nykyinen teatteriryhmä sadsongskomplex kiertää isoja festivaaleja heinä—elokuussa. Juutisen sovitus Kristian Smedsin näytelmästä Sad Songs from the Heart of Europe on esillä Avignonin teatterifestivaalilla 6.—26. heinäkuuta. Lappeenrannassa ensi-iltansa maaliskuussa 2013 saanut näytelmä esitetään Ranskassa nimellä Sonjan kuiskauksia — Rikos ja rangaistus. Näytelmän nimiroolin näyttelee Lappeenrannan kaupunginteatterissa Juutisen kaudella debytoinut Liisa Sofia Pöntinen, joka kuuluu sadsongskomplexiin. Avignonin teatterifestivaali on maailman merkittävimpiä. Juutinen on aiemmin ollut festivaalilla esillä kesällä 2008 käsikirjoituksellaan Minä olen Adolf Eichmann, jonka hän ohjasi ja sovitti kaupunginteatteriin tammikuussa 2009. Ranskasta sadsongskomplexin tie vie Edinburghin Fringe-festivaalille elokuussa. Skotlannissa Juutinen jatkaa Georg Büchnerin Woyzeckiin perustuvien ohjaustensa sarjaa, tällä kertaa nimellä I am Faransis W, joka on esillä 6.—27. elokuuta. Juutinen sovitti Büchnerin keskeneräiseksi jääneestä käsikirjoituksesta kaksi eri näyttämöversiota jo Lappeenrannassa. Euroopan isoimmilla taidefestivaaleilla esillä on uusi versio, joka rakentuu rasistisen televisiovisailun ympärille. Isojen tapahtumien jälkeen Juutisen teatteriryhmä vie Sad Songs from the Heart of Europe -näytelmän suomenkielistä versiota Venäjälle ja Itä-Eurooppaan syksyllä. Jari Juutinen oli Lappeenrannan kaupunginteatterin kiistelty johtaja vuosina 2007—2015. Johtajakautensa jälkeen, kesällä 2015, Juutinen sai valtion viisivuotisen teatteritaiteen apurahan. Lue koko uutinen:

