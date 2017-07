Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran ajoihin on myyty ennakkoon noin 5 000 viikonloppulippua — terroriteon uhkaan varaudutaan estoajoneuvoilla IRRC-katuratasarjan Imatran osakilpailu ajetaan Imatralla tänä viikonloppuna 7.—9. heinäkuuta. Kysyimme Imatran ajojen puuhamieltä, millä mallilla järjestelyt ovat ja mitä muutoksia tapahtumaan on tehty viime vuodesta. Imatran Moottorikerhon puheenjohtaja Sami Backman, millä tolalla Imatran ajojen järjestelyt ovat muutama päivä ennen ensimmäistä starttia? — Olemme ihan aikataulussa. Suomen vilkas tapahtumakesä on tosin aiheuttanut sen, että osa materiaaleista saadaan vasta nyt viikonlopun jälkeen liikkeelle. Meillekin on tulossa vielä keskiviikona paljon tavaraa, kuten aitoja ja kontteja. Kaikki etukäteen tehtävissä oleva on kuitenkin tehty. Ilmoititte tämän vuoden kävijätavoitteeksi 30 000 henkeä. Se on 12 000 henkeä vähemmän kuin viime vuoden toteutuma. Mistä tämä johtuu? — Viime vuonna kaikki taivaanmerkit osuivat kohdilleen. Kaikki oli uutta ja sääkin suosi meitä. Ulkoilmalajissa on varauduttava myös siihen, että joskus vettä voi sataa koko viikonlopun. Silloin paikalle tulevat vain vannoutuneimmat moottoriurheilun ystävät. Mitä viime vuodesta opittiin ja millaisin painotuksin tapahtumaa on kehitetty? — Meille paljasjalkaisille imatralaisille katuradan sijainti voi olla itsestäänselvyys, mutta ei uudelle sukupolvelle. Siksi etenkin opastusta on lisätty palautteen pohjalta niin, että Kuutostieltäkin osataan perille asti. Yleisön palvelemiseksi myös katsomopaikkojen määrää on lisätty ja jokaisen katsomon edustalle tulee screeni, jolta kisaa voi seurata. Mihin kaikkialle katsomopaikkoja tulee ja mikä on katsomokapasiteetti? — Katsomotilat tulevat seitsemään eri paikkaan, eli jokaiselle suoralle ja kaarteisiin on sijoitettu katsomoita. Katsomopaikkoja on yhteensä noin 3 500, joista IMK:n hallinnassa on vähän alle 2 500 ja yhteistyökumppaneilla noin 1 000. Varikkoalueena toimivalla Imatrankosken kentällä on tehty kevään aikana kunnostustöitä ja kenttää kiertävä maavalli on poistettu. Miten muutokset palvelevat Imatran ajoja? — Suurin merkitys kentän kunnostuksella on kaupunkikuvaan. Kenttä on nyt avarampi ja tilavampi, mikä palvelee kaikkia tapahtumajärjestäjiä. Meille remontti tuo lähinnä lisätilaa. Miten tapahtuman ennakkomyynti on sujunut? — Viimeisimpien laskelmien mukaan viikonloppulippuja on myyty noin 5 000. Kolmelle päivälle kerrottuna se tarkoittaa jo 15 000 katsojaa. Päivälippuja lauantaille ja sunnuntaille on myyty noin 1 000, mutta niitä hankintaankin enemmän portilta. Imatran ajojen turvallisuusvastaava Jouni Tiitta, miten tiukentuneet viranomaismääräykset ovat vaikuttaneet viikonlopun turvatoimiin? — Varaudumme ulkoisiin uhkiin samalla tavalla kuin muissakin yleisötapahtumissa. Uutta viime vuoteen ovat estoajoneuvot, joita on sijoitettu sellaisiin paikkoihin, joista joku voisi yrittää terroritekoa esimerkiksi ajoneuvolla. Mitkä ovat merkittävimmät panostukset rata- ja katsomoturvallisuuteen? — Kuljettajien turvallisuutta parannetaan ilma-aidoilla, jotka ovat tuttuja muun muassa MotoGP-sarjasta. Yleisön turvaamiseksi olemme lisänneet merkittävästi vaneri- ja verkkoaitaa. Lue koko uutinen:

