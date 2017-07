Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran Mustalammella varastetusta koiranpennusta on saatu luotettava vihje — paikalliset ovat auttaneet aktiivisesti etsinnöissä Hieman yli kolme viikkoa sitten Jaana Ohtosen kahdeksankuukautinen saksanpaimenkoiran narttupentu varastettiin Mustalammella. Koiran katoamisviikolla hajukoira oli paikantanut, että pennun hajujäljet olivat loppuneet tien reunaan, mistä se on todennäköisesti nostettu auton kyytiin. Jäljet olivat päättyneet Paperharjuntien risteykseen. Katoamispaikka ei ollut kaukaa koiran kotoa. Apua etsintöihin myös tuntemattomilta Paikalliset ovat olleet aktiivisesti mukana etsinnöissä ja myös tuntemattomat ihmiset ovat osallistuneet etsintöihin. Myös ilmoituksia varastetusta koirasta on jaettu esimerkiksi Facebookissa. Varman vihjeen jäljillä Ohtosen mukaan koirasta on saatu vihjeitä. — Vähän väliä on soittoja tullut ja vihjeitä on saatu ympäri Suomea. Ohtonen kertoo, että he saivat viime viikolla suhteellisen luotettavan vihjeen mahdollisesta epäillystä. He ovat ehkä saaneet tekijän henkilöllisyystiedot ja ovat välittäneet ne eteenpäin poliisille. Pentu on sirutettu ja luonteeltaan koira on omistajan mukaan todella kiltti. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Iltalehti. Lue koko uutinen:

