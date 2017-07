Ilman viisumia matkustanut suomalainen nukkui rajatarkastuksessa Saimaan kanavalla — venäläiset ottivat kiinni kaksi ihmistä ja laivan

Kuva: Kuvakaappaus Telekanal Sankt-Peterburg

Venäjän viranomaiset ovat ottaneet kiinni kaksi suomalaista, joista toisen matkustusasiakirjoissa oli epäselvyyksiä, kun he ylittivät Venäjän rajan Saimaan kanavalla. Myös heidän käyttämänsä laiva on Venäjän viranomaisten hallussa.



Laiva matkustajineen pääsi Venäjälle asti osin siitä syystä, etteivät Suomen rajatarkastajat omassa tarkastuksessaan huomanneet epäselvyyttä.



Suomalainen laiva ylitti Venäjän rajan viime perjantaina, kertoo pietarilainen televisiokanava Telekanal Sankt-Peterburg. Aluksessa oli yli kymmenen suomalaista, kertoo pietarilainen verkkolehti Fontanka.



Laiva kuului Mikkelin urheilusukeltajille. Kerhon laiva on vuonna 1905 rakennettu entinen hinaaja nimeltä Tornator 1. Kerhosta ei maanantaina haluttu kommentoida tapausta.



Venäjän viranomaiset ovat tiedottaneet tapauksesta Suomen rajavartiolaitokselle, kertoo Kaakkois-Suomen rajavartioston yleisjohtaja, kapteeni Ossi Fonselius.



Hänen mukaansa yhdellä laivassa olleista ei ollut passissaan Venäjän viisumia, vaikka laiva matkustajineen oli ylittänyt Venäjän rajan. Matkustaja luuli, että raja ylitetään ryhmäviisumilla, vaikka tällä matkalla jokaisella matkustajalla piti olla oma viisumi Venäjälle, hän kertoo.



— Ilmeisesti he ovat aiemminkin tehneet vastaavanlaisia matkoja, ja silloin heillä on ollut ryhmäviisumi, Fonselius sanoo.



Venäläisviestimien mukaan yksi matkustajista ei käynyt lainkaan rajatarkastuksessa. Matkustaja on kertonut venäläisviranomaisille, että hän oli nukkumassa Venäjän rajatarkastuksen aikana, Fontanka ja Telekanal Sankt-Peterburg kertovat.



Sen mukaan myös laivan päällikkönä toiminut henkilö otettiin kiinni, koska hän tiesi laivan matkustajien määrän mutta ei huolehtinut siitä, että kaikki osallistuvat passintarkastukseen.



Venäläismedian mukaan laiva pysäytettiin Viipurinlahdella. On epäselvää, miksi se tarkastettiin vielä rajatarkastuksen jälkeen.



Ossi Fonseliuksen mukaan vaihtoehtoina ovat, että laivassa olleet ottivat itse yhteyttä viranomaisiin huomattuaan virheen tai että Venäjän viranomaiset havaitsivat tilanteen jollain muulla tavoin.



Laiva kävi rajatarkastuksessa myös Suomen puolella ennen venäläisten tarkastusta. Jo suomalaisten rajavartijoiden olisi pitänyt huomata, että yhdeltä matkustajista puuttuu viisumi.



— Siinä on käynyt meidänkin puolellamme erhe, ettei ole riittävän tarkasti katsottu, Fonselius myöntää.



— On kuitenkin myös niin, että jos liikkuu Saimaan kanavassa eikä rantaudu, viisumia ei tarvita.



Laivan oli alun perinkin tarkoitus rantautua Venäjällä. Mikkelin urheilusukeltajien verkkosivujen mukaan matkakohteena oli Viipuri.

