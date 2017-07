Uutinen

Etelä-Saimaa: Hemtex lähtee Lappeenrannasta — ketju karsinut myymälöitään kovalla kädellä Kodintekstiilimyymälä Hemtex katoaa Lappeenrannan ydinkeskustan katukuvasta. Toimintansa lopettavassa ruotsalaisketjun myymälässä on meneillään loppuunmyynti. Myynti on jäänyt liian alhaiseksi tavoitteeseen nähden, perustelee Hemtex-ketjun liiketoimintajohtaja Mira Koivisto myymälän sulkemista. — Valitettavasti tilanne on nyt se, että Lappeenrannan myymälä on suljettava kokonaan. Lama ja venäläisturistien määrän väheneminen ovat vaikuttaneet meihin, Koivisto kertoo. Hemtexin vuokrasopimus Koulukadulla päättyy elokuun loppuun mennessä, kertoo Lappeenrannan myymäläpäällikkö Sari Salonsaari. Koiviston mukaan Lappeenrantaan ei ole suunnitteilla uutta myymälää. Myymäläpäällikkö Salonsaari pitää heikon myynnin syinä venäläisasiakkaiden katoa ja yleistä ostoskäyttäytymisen muutosta. — Enää ei tehdä heräteostoksia. Ostetaan vain se, mitä varmasti tarvitaan. Hemtex muutti pari vuotta sitten nykyiseen liiketilaansa Koulutalosta Oleksin kävelykadulta. Koulutalo purettiin vuoden 2016 alkupuolella samaan aikaan Matkatalon kanssa. Myymälän viimeisin sijainti ei Salonsaaren mukaan ole ollut paras mahdollinen keskustan rakennustyömaiden ja niistä aiheutuvan tukkoisuuden takia. Hän ei kuitenkaan usko sijainnin heikentäneen myyntiä. — Myynti alkoi hiipua jo silloin, kun myymälä oli vanhalla paikalla ja venäläisten asiakkaiden määrä alkoi vähentyä, Salonsaari sanoo. Lappeenrannan Hemtexin lisäksi Vaasan myymälä suljetaan lokakuun loppuun mennessä. Näiden lopetettua Suomeen jää neljätoista myymälää. Vielä kuutisen vuotta sitten maassa oli 33 myymälän verkosto. Muutamia vuosia sitten talouslehdet arvioivat tekstiiliketjun olevan pörssikriisissä yhtiön jatkuvan alennusmyynnin strategian vuoksi. — Myymälöitä on jouduttu karsimaan yleisen huonon taloustilanteen vuoksi. Se on vaikuttanut meihin, Koivisto sanoo. Hemtex-ketju perustettiin vuonna 1973. Pohjoismaissa sillä on noin 130 myymälää. Ensimmäinen suomalainen myymälä avattiin viitisentoista vuotta sitten. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/07/03/Hemtex%20l%C3%A4htee%20Lappeenrannasta%20%E2%80%94%20ketju%20karsinut%20myym%C3%A4l%C3%B6it%C3%A4%C3%A4n%20kovalla%20k%C3%A4dell%C3%A4/2017122428278/4