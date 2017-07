Uutinen

Etelä-Saimaa: Entinen mormonisaarnaaja on nyt mestarikääntäjä Kun Yhdysvaltain Utahissa asuva Owen Witesman saa isot lapset koulutielle ja vuoden vanhan vauvan päiväunille, hän tarttuu Leena Lehtolaisen Rivoon satakieleen. Yhdessä maanmiestensä Lola Rogersin ja David Hackstonin kanssa Witesmanista (s. 1977) on tullut työllistetyin suomalaista kirjallisuutta englanninkielisille lukijoille kääntävä ammattilainen. — Työtä on enemmän kuin ehdin tehdä, Witesman sanoo. Mestarit ohjaavat kisällejä Kirjallisuuden vientikeskus FILI vahvistaa tilanteen: erityisesti suomesta englantiin kääntävistä ammattilaisista on pulaa. Ongelmaan haetaan parhaillaan ratkaisua. FILI käynnisti viime syksynä mentoriohjelman suomesta englantiin kääntäville. Vuoden aikana aloittelevat kääntäjät niin Yhdysvalloissa kuin Isossa-Britanniassa ovat opiskelleet työtä seniorikääntäjien johdolla. Mentoroitavat ovat harjoitelleet tekemällä näytekäännöksiä muun muassa Mika Waltarilta, Leena Landerilta, Paula Noroselta ja Rakel Liehulta. Kesäkuun lopulla mestari-kisällit-parit kokoontuivat kesäkouluun Orilammelle Pohjois-Kouvolaan. Kurssin vetäjänä toimi Witesman. Kesäkoulussa käytiin läpi muun muassa käännössopimusten tekemistä ja laskutusta ja saatiin tilaisuus verkostoitumiseen. Lukujärjestyksessä oli myös kääntämistä itseään. — Puhuin esimerkiksi siitä, että suomen kielessä käytetään paljon passiivia, mutta englanninkielisessä tekstissä pitää kertoa kuka tekee ja mitä, Witesman sanoo. Ummikkona maahan teininä Witesman sukelsi suomen kieleen teinipoikana parikymmentä vuotta sitten. — Tulin Suomeen mormonikirkon lähetyssaarnaajana. Kävin ensin kielikoulua kaksi kuukautta, ja sitten minut heitettiin kolmeksi vuodeksi tänne yhdessä toisen pojan kanssa. Witesman asui Oulussa, Vantaalla, Keravalla, Kuopiossa ja Turussa ja piti niistä kaikista. Erityisen hyvin hän kotiutui Savonlinnaan. — Siellä suomeni edistyi toimivaksi, ja siellä minulla on ystäviä vieläkin. Palattuaan Utahiin Witesman lähti yliopistoon lukemaan suomea. Toiseksi kieleksi sen rinnalle valikoitui viro. Kandidaatintyökseen hän käänsi Minna Canthin Papin perheen. Tatu ja Patu käänteentekijöinä Kääntäjän ura lähti urkenemaan, kun Witesman sai FILI:stä puolen vuoden harjoittelijan pestin vuonna 2004. Reissu poiki suhteita alan toimijoihin ja ensimmäisen käännöstyön, joka oli Anita Konkan Hullun taivaassa. — Urani lähti kuitenkin nousuun Tatun ja Patun Suomesta, hän sanoo. Witesman on kääntänyt suomesta englanniksi kolmisenkymmentä teosta. Rivon satakielen jälkeen seuraavana jonossa ovat Lehtolaisen Väärän jäljillä ja Sofi Oksasen Baby Jane sekä joukko pienempiä käännöstöitä. Witesman kääntää kotonaan Utahissa eikä kaipaa suomen kieltä jatkuvasti ympärilleen. Hän vierailee kuitenkin Suomessa vuosittain. — Haluan päivittää tietoni Suomen kulttuurista ja ilmiöistä. Ne ovat kielenhuollon matkoja. Puhuttu kieli ruostuu nopeasti. Fantasia myy, suomalaisuus ei Suomalaisillekin kirjoille on tilaa Yhdysvalloissa, vakuuttaa kääntäjä Owen Witesman. Vaan ei millaisille tahansa. — Se, miten kirja menestyy kotimaisilla markkinoilla, ei välttämättä ennusta menestystä muualla. Yhdysvalloissa suurta suosiota nauttii nyt Witesmanin mukaan genrekirjallisuus. Erityisen kysyttyä on tieteis- ja fantasiakirjallisuus. Sen sijaan suomalaisuuden kuvaus vaikkapa Jari Tervon malliin ei Witesmanin mukaan kiinnosta amerikkalaista lukijaa. Kuitenkin jännittävät tarinat, jotka sijoittuvat Suomeen, voivat pärjätä rapakon takana. Myös Suomen historia, erityisesti sota, kiinnostaa amerikkalaisia lukijoita, varsinkin jos näkökulmana ovat tavallisen ihmisen kokemukset. Kirjallisuuden vientikeskuksen FILI:n johtaja Tiia Strandén lisää listaan laadukkaan kirjallisen kirjallisuuden. Esimerkiksi Laura Lindstedt ja Jussi Valtonen myyvät nyt myös Yhdysvalloissa. Kirjailija, joka mielii teostaan maailmalle, tarvitsee kontakteja. Avuksi voi tulla agentti tai kustantajan foreign rights -osasto. Kauppoja ulkomaisista julkaisuoikeuksista hierotaan esitteiden ja käännösnäytteiden avulla. — Frankfurtin kirjamessut ovat alalla vuoden suurin tapahtuma, Witesman sanoo. E-kirjojen tulo on mullistanut markkinat. Esimerkiksi Maria Kallio -kirjoja on myyty Yhdysvalloissa hyvin nimenomaan e-kirjana. Witesman puhuu myös isommasta ajattelutavan muutoksesta. Kalevala johtaa, Puhdistus toisena — Kirja ei ole enää pelkkä painotuote, vaan osa isompaa sisältökokonaisuutta. — Kirja ei ole enää pelkkä painotuote, vaan osa isompaa sisältökokonaisuutta. Ulkomailla ilmestyy vuosittain 300—400 Suomen kirjallisuuden käännöstä noin 40 eri kielellä. Johtavat käännöskielet olivat FILI:n tilastojen mukaan viime vuonna englanti, tanska ja viro. Suomalaisista teoksista ennätystä pitää Kalevala, joka on käännetty 59 kielelle. Kakkostilaa pitää Sofi Oksasen Puhdistus. Kääntäjän suomenkieliset suosikkisanat 1 Aurinko. 2 Järjestys. 3 Haarukka. Owen Witesmanin perustelu: ”Pidän r-äänteestä.” Lue koko uutinen:

