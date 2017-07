Uutinen

Etelä-Saimaa: Yli viidesosa nuorista aikuisista on hakenut voimaa töihin lääkkeistä — henkistä kuormitusta ei työpaikoilla aina tunnisteta Entistä useampi turvautuu lääkkeisiin työelämän paineista selviytyäkseen. Työssä käyvistä 15 prosenttia on käyttänyt viimeisen vuoden aikana reseptillä saatavia kipu- tai psyykenlääkkeitä työssä jaksaakseen. Nuorista (18–29-vuotiaista) vastaavia lääkkeitä on käyttänyt 21 prosenttia. Reseptilääkkeitä käyttävistä jopa kolmasosa syö lääkkeitä päivittäin. Työhön liittyvää lääkkeidenkäyttöä selvitti Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n tutkimus. Lääkkeitä syödään, koska työelämä koetaan entistä vaativammaksi Kyselyyn vastanneista lähes puolet arvioi, että työ on muuttunut viimeisen vuoden aikana vaativammaksi. Työn vaativammaksi kokeneet myös käyttivät selvästi muita enemmän lääkkeitä. — Paineet ovat kasvaneet, ja työn tahti on jatkuvasti nopeampaa. Ihmiset kokevat olevansa stressaantuneempia kuin ennen, EHYT ry:n aikuistyön päällikkö Antti Hytti sanoo. Myös lepo ja sen puute vaikuttavat. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten psykiatristen osastojen ylilääkäri Juha Kemppinen kertoo, että vuorokauden valvominen vastaa yhden promillen humalaa. Väsyneenä työkään ei maistu, ja noidankehä on valmis. Kemppinen arvioi myös kulttuurin muuttuneen. Viime vuosikymmeninä kynnys ottaa lääkkeitä erilaisiin vaivoihin on laskenut. — Myös hoidon saatavuus on parantunut, mikä on tietysti hyvä asia, Kemppinen lisää. Lääkkeitä käyttävät etenkin nuoret aikuiset Etenkin nuoret kokevat työelämän kuormittavaksi. Myös nuorten elämäntilanteet tuottavat lisäpaineita, asiantuntijat arvioivat. — Nuorten elämässä on monia epävarmoja tekijöitä. Etsitään omaa suuntaa työelämässä, tavoitellaan parisuhdetta, muutetaan vieraisiin kaupunkeihin ja osalla on pieniä lapsia. Työelämä on ylipäätään uusi asia nuorille, työterveyshuollon ylilääkäri Kirsti Kupli Etelä-Karjalan työkunnosta selvittää. EHYT ry:n tutkimuksen mukaan paineita kokevat nuorten lisäksi erityisesti johtavissa asemissa työskentelevät, toimihenkilöt, asiantuntijat sekä naiset. — Korkeamman kuormittavuuden riskiä voivat lisätä myös vuorotyö, sijaistaminen, pätkätyö ja muut kahdeksasta neljään -töistä poikkeavat järjestelyt, Hytti sanoo. Mitä lääkkeitä työelämän paineista selviytymiseen käytetään? Tutkimukseen vastanneet olivat käyttäneet masennus- ja unilääkkeitä, rauhoittavia, ahdistuneisuus- ja kipulääkkeitä. Asiantuntijoiden mukaan osa lääkkeiden käytöstä on hyödyllistä, mutta osasta saattaa olla haittaakin. Kipulääkkeisiin väärinkäyttöä liittyy luultavasti vähiten. — Jos sairastaa esimerkiksi masennusta tai kaksisuuntaista mielialahäiriötä, niin lääkitys on silloin tarpeen, ja se mahdollistaa työssä käymisen. Kuitenkin voimakas stressi vaikuttaa vastaavasti kognitiivisiin toimintoihin, esimerkiksi työmuisti heikkenee ja tarkkaavaisuuden säätely häiriintyy. Stressin purkamiseen lääkkeet eivät ole koskaan pitkäaikainen ratkaisu, Eksoten ylilääkäri Kemppinen sanoo. Myös Kupli pitää masennuslääkkeitä tarpeellisina. Unilääkkeitä ja rauhoittavia sen sijaan käytetään hänen mukaansa liikaa. — Niitä me lääkäritkin määrämme turhan helposti. Reseptiä uusiessa ei selvitetä riittävän hyvin sitä, mikä potilaan todellinen ongelma on. Miten ongelmaa voidaan lähteä purkamaan? EHYT ry:n Hytin mukaan Suomessa tunnistetaan erittäin hyvin esimerkiksi työturvallisuuteen ja -ergonomiaan liittyvät ongelmat. Työn henkiseen kuormittavuuteen taas ei kiinnitetä riittävästi huomiota. — Arjen kiireessä harvemmin tulee kysyttyä, kuinka työkaveri tai alainen voi. Siksi tarjolla olevat tukipilarit, kuten työterveyshuollon palvelut ja työsuojeluorganisaatio, pitäisi tehdä alusta lähtien mahdollisimman helposti saatavaksi ja panostaa ennaltaehkäisyyn. Eksoten Juha Kemppinen korostaa, että ongelmista pitäisi puhua rohkeasti hoitohenkilökunnalle tai vaikka kollegalle. — Valitettavasti omasta jaksamisesta ei vaan kovin herkästi mennä puhumaan toisille. Myös Kirsti Kupli painottaa työnantajien vastuuta. Monipuolista apua on saatavilla, mutta sitä pitäisi tarjota työntekijöille aktiivisemmin. Lue koko uutinen:

