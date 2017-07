Uutinen

Etelä-Saimaa: Someasiantuntija: Nuoret ovat tarkempia yksityisyydestään sosiaalisessa mediassa Mobiilisovellus Jodel on anonyymi palvelu, mutta siellä vallitsee yllättävän positiivinen ilmapiiri, sanoo sosiaalisen median asiantuntija ja yrittäjä Johanna Janhonen. Erona muihin keskustelupalstoihin Jodelin pitää positiivisena kenties se, että kaikki käyttäjät ovat ikään kuin keskustelunvalvojia. Alas-äänestyksellä ja yksittäisten kommenttien ilmiannoilla kuka tahansa pääsee vaikuttamaan jaetun sisällön tasoon. Vaikka nimettömyys leimaa Jodelia, se ei välttämättä toteudu aivan aukottomasti. Janhosen mukaan on olemassa palvelu, jonka avulla Jodel-viestin lähetyspaikka pystytään jäljittämään kymmenen metrin tarkkuudella. Hän pohjaa tietonsa Jyväskylän yliopistossa tehtyyn kandidaatintutkielmaan yksityisyysongelmista paikkatietosovelluksissa. Janhosella ei ole tietoa siitä, kuinka helppokäyttöinen tai laajan yleisön saatavilla työkalu on. — Mutta ei Jodel ehkä olekaan niin anonyymi kuin mitä on kuviteltu. Janhonen arvioi, että paikkatietotyökalu saattaa olla uhka sovelluksen suosiolle, jos se alkaa levitä. Jodel on myös esimerkki useiden someasiantuntijoiden havaitsemasta trendistä: Nuoret ovat tarkempia yksityisyydestään kuin keski-ikäiset ja vanhemmat. Nuoret viestivät enemmän kahden kesken tai pienessä porukassa, kun taas vanhemmat jakavat saman tiedon isolle porukalle esimerkiksi Facebookissa. Tarkkaa syytä trendille ei löydy. Janhonen epäilee sen liittyvän siihen, että nuoret ovat kasvaneet sosiaalisessa mediassa, kun taas vanhemmille se on uusi juttu. — Ehkä nuorilla on myös enemmän salaisuuksia, hän pohtii. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/07/02/Someasiantuntija%3A%20Nuoret%20ovat%20tarkempia%20yksityisyydest%C3%A4%C3%A4n%20sosiaalisessa%20mediassa%20/2017122419645/4