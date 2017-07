Uutinen

Etelä-Saimaa: Sirkus vetää opiskelijoita ja yleisöä — Etelä-Karjalassa voi tutustua nyky- ja perinteiseen sirkukseen alkavalla viikolla Sirkuksesta kuulee kummia. Sirkusryhmien esitys- ja yleisömäärät kasvavat vinhaa vauhtia Suomessa, ja alan ammatillinen koulutus kuului kevään yhteishaussa halutuimpien koulutusohjelmien kärkikolmikkoon. Mikä selittää lajin nykyistä suosiota? — Sirkus on suosittua, koska se on tavoitteellista, muttei kilpailullista. Harrastajien määrä synnyttää uusia sirkusryhmiä, joilla on uusia ideoita ja monipuolisia esityksiä, taidekoulu Estradin sirkuslinjan vastuuopettaja Petra Mäki-Neuvonen analysoi. Sirkus on omien rajojen haastamista. Jos ei taivu akrobaatiksi, voi olla sorminäppärä taikuri tai mestari käden ja silmän koordinaatiota kysyvässä jongleerauksessa. Nykysirkusesitykset rikkovat perinteistä draaman kaarta, mikä kiinnostaa katsojia. Estradissa alan suosio näkyy sirkusryhmissä, jotka ovat yleensä täynnä ja joita tulee syksyllä lisää vastaamaan kysyntään. Myös Imatran sirkuskoulu Soihtussa harrastajien määrä säilyy jatkuvasti tasaisena, ja kevätnäytökset ovat loppuunmyytyjä. Monipuolisuus houkuttelee Monipuolinen sirkus imee puoleensa innokkaita harrastajia muista taiteista ja urheilulajeistakin. Esimerkiksi SM-mitaleja uimahypyssä voittanut Ghia Fieandt päätti kilpauransa ja siirsi urheilullisuutensa ja liikuntatarpeensa sirkuksen maailmaan. — Kilpailu ei enää ajanut eteenpäin, Lahden sirkuskoulussa opiskeleva Fieandt sanoo. Hänen opiskelukavereiden kanssa suunnittelema ja toteuttama Välimatka-projekti vierailee Lappeenrannassa tiistaina. Lazyback Companyn mukana kulkevat myös Ilkka Kemppinen Imatralta ja Anselmi ja Elias Kaisanlahti Lappeenrannasta. — Sirkuksen nykyinen suosio näkyy muun muassa siinä, että tällainen kiertue on mahdollista tehdä kotimaassa. Osa sirkusryhmistä menee suoraan ulkomaille. Suomi heräilee muuta maailmaa myöhemmin sirkuslaistensa osaamiseen. Fieandtin mukaan maassa on hyvät puitteet harrastaa sirkusta ja toimiva yhteistyö alalla, mikä näkyy nyt kasvaneena kiinnostuksena sekä katsomiseen että koulutukseen. Koulutus korkeatasoista Koulutus tuottaa suomalaisia sirkusammattilaisia kotimaahan ja ulkomaille. Etelä-Karjalan kiertueensa Parikkalasta sunnuntaina aloittava Sirkus Finlandia ottaa Lahden koulusta säännöllisesti temppuilijoita. Tänä vuonna kolme vastavalmistunutta. — Koulutus on korkeatasoista, ja me olemme askel isommille areenoille, tiedottaja Jouni Aalto kertoo. Perinteinenkin sirkus on huomannut yleisön liikehdinnän. — Ennen isovanhemmat kävivät lastenlasten kanssa. Nyt katsojina on myös nuoria. Lue koko uutinen:

