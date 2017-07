Uutinen

Etelä-Saimaa: Presidentti Sauli Niinistö tervehti sotaveteraaneja Imatralla Sinivalkoiset liput liehuivat Imatran jäähallin edustalla pilvettömällä taivaalla kun tasavallan presidentti Sauli Niinistö saapui puolisonsa Jenni Haukion kanssa tapaamaan Etelä-Karjalan sotaveteraaneja. — Veteraaneja paikan päällä on noin kuutisenkymmentä, kertoo tilaisuuden järjestelyissä mukana ollut Tea Laitimo Imatran kaupungilta. Presidentti kiitti sotaveteraaneja puheessaan: — Teiltä vietiin paljon, mutta vielä enemmän te annoitte. Arvoperintönne säilyy yli sukupolvien. Autamme, jos joku on pulassa, se on suuri henkinen perintö tälle kansalle. Sopraano Sirkka Lamminen esitti koskettavan Karjalan kunnailla -versioinnin tilaisuudessa. Presidentti toimii Itä-Länsi ottelun virallisena suojelijana ja siirtyi kahvitilaisuuden jälkeen seuraamaan miesten peliä. Myös osa veteraaneista siirtyi seuraamaan ottelua. Lue koko uutinen:

