Uutinen

Etelä-Saimaa: Presidentti Niinistön mukaan kiintiöpakolaisten määrää voisi lisätä Presidentti Sauli Niinistö olisi valmis lisäämään kiintiöpakolaisten määrää tietyin ehdoin. Muutos edellyttäisi, että muu maahantulo olisi hallinnassa. Suomeen tulee vuosittain tällä hetkellä viidestä kuuteen tuhatta turvapaikanhakijaa. Näistä murto-osa otetaan kiintiöiden kautta. Presidentin mielestä ideaalitilanne olisi, jos turvapaikanhakijoita tulisi vain kiintiöjärjestelmän kautta. Tällöin pakolaisleiriltä seulottaisiin suurimman avuntarvitsijat. – Silloin voisimme minusta korottaa tuntuvasti nykyistä määrää. Ihmisten liikehdintä tuskin tulevaisuudessa vähenee. – Täytyy muistaa, että on olemassa paljon syitä, jotka saattavat laukaista massiivisen muuttoliikkeen. Esimerkiksi ilmastonmuutos ja jatkuva sotiminen. Niinistön taannoinen pakolaiskriisiä sivunnut valtiopäivien avajaispuhe sai kohun aikaan. Hänen tulkittiin viitanneen jopa siihen, että Suomi voisi irtautua kansainvälisistä sopimuksista. – En koskaan sanonut niin. Hänen mukaansa kyse oli vain realistisesta tilannearviosta. Presidentin mielestä puheesta noussut kohu kertoo vain vääristelyhalusta. Niinistön perusviesti oli silloin ja on edelleen, että unionin pitää vetää yhteistä linjaa. Pakolaiskriisin keskellä elettiin presidentin mukaan tilanteessa, jossa osa EU-maista kilvoitteli sillä, mihin on vaikein tulla. Paikoin kansainvälisiä sopimuksia rikottiin yksiselitteisesti. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/07/02/Presidentti%20Niinist%C3%B6n%20mukaan%20kiinti%C3%B6pakolaisten%20m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4%C3%A4%20voisi%20lis%C3%A4t%C3%A4/2017122420892/4