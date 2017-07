Uutinen

Etelä-Saimaa: Jodel on uusi vessanseinä – Anonyymit käyttäjät jakavat mitä mieleen juolahtaa Jodlaan olevani toimittaja ja jutunteossa. Siis kirjoitan viestin Jodel-nimiseen sovellukseen, jossa kysyn toimittajana, miksi ihmiset käyttävät Jodelia. Jodel on mobiilisovellus, jossa voi keskustella anonyymisti kymmenen kilometrin säteellä olevien kanssa. Se on levinnyt erityisesti Suomen korkeakoulukaupunkeihin. Joku vastaa jodlaukseeni: Jodel on sosiologisessa mielessä kiehtova yhteisö. Anonyymi vessanseinä josta näkee mistä kulloinkin puhutaan. Kumpi on parempi, kylmä vai lämmin vessanpöntön rengas? Voiko omalla pihalla tai parvekkeella olla alasti? Ja: Nämä yöripulit on kyllä aika syvältä. Naureskelen työhuoneessa keskusteluja lukiessani. Nimettömänä voi kirjoitella kaikenlaista. — Jodelia käyttäessä pitää olla aika paljon huumorintajua, imatralainen opiskelija Anniina Kujala kertoo. Lappeenrannasta Imatralle muuttanut Kujala latasi sovelluksen vajaa vuosi sitten kavereiden innoittamana. Kujala seuraa Imatralla asuessaan kotikaupunki-toiminnon avulla Lappeenrannan Jodelia. Keskustelu on huomattavasti vilkkaampaa siellä kuin Imatralla. Opiskelijat ovat Jodelin kohderyhmää. Se käy ilmi myös Jodeliin laittamani kyselyn kommenteista. Joku kehottaa toimittajaa häipymään sovelluksesta: Me ei haluta tänne yhtään enempää kampuksen ulkopuolisia. — Kun toinenkin on opiskelija, voi puhua opiskelijaelämästä niin että tietää, että hän osaa suhtautua asioihin oikein, lappeenrantalainen opiskelija Joonas Kosonen selventää. Vertaistukea, politiikkaa ja arkielämää Pääasiassa Jodelin keskusteluilla on selkeä tarkoitus. Monet hakevat vertaistukea parisuhdepulmiin tai muihin elämän murheisiin. Tiiättekö, ku on ilonen ja tyytyväine sinkku, mut haluis läheisyyttä, niiku hipsutuksia ja haleja ja unikaverin... Ei tätä kestä hullukaa. Kommunikaatio, kommunikaatio ja vielä kerran kommunikaatio. Tsäänssit onnistua paranee x 100 kun tuon muistatte kaikki parisuhteilijat. Tiiättekö sen tunteen ku ootte jostain tosi kiinnostunu, mut se toine ei susta. Mut sitku joku kiinnostuu susta, se tyyppi ei kiinnosta sua. Joku hehkuttaa, että on viimein parantunut sairaudesta ja päässyt kunnon lenkille. Myötäiloisia kommentteja satelee. Toiset taas kertovat mukavasta päivästään tai jakavat vitsejä. — Jotkut saattavat keskustella vaikka Halla-ahon politiikasta tai terrorismin uhkasta, Anniina Kujala mainitsee. Jodelissa jaetaan myös kuvia, ja niitä löytyykin lemmikeistä, ruoista ja karkkipusseista. Lappeenrantalaisen opiskelijan Miira Ikosen ensimmäinen jodlaus oli kuva pelistä, jonka kanteen oli eksynyt kirjoitusvirhe. Ikoselle Jodel on tapa viettää aikaa. Ennen kaikkea sovelluksella on helppo jakaa tietoja ja selvittää arkisia asioita. — Yhtenä päivänä lähdin autolla ja perillä huomasin, ettei olekaan puhelimen laturia mukana. Hän kysyi sovelluksessa, näkyikö lähtöpaikalla tippunutta laturia. Erään kommentin mukaan paikalta oli löytynyt jonkinlainen piuha, mutta lopulta laturi löytyi Ikosen omilta jäljiltä. Ennen juhannusta Ikonen seurasi tiivisti keskustelua ihmisten juhannussuunnitelmista, sillä omat suunnitelmat olivat vielä avoinna. — Jodel on hyvä keino selvittää, mitä tapahtuu. Käytännöllistä keskustelua käytiin Jodelissa myös esimerkiksi viime tiistaina: Suodatinpussit ovat loppu. Kahvin keittämättä jättäminen ei ole vaihtoehto! Onko se vanhanliiton talouspaperi apuun vai tuleeko parempia ideoita? Sukkahousut. Keitä kattilassa, toimii myös suodatinkahvilla. Nimettömyys kiehtoo Anonyymiuden vuoksi on melko mahdotonta sanoa, kuinka paljon sovelluksen käyttäjiä on. Ainakin Kososen, Kujalan ja Ikosen opiskelijapiireissä Jodelin käyttö on suosittua. — Yli puolet kavereistani käyttää Jodelia, Joonas Kosonen kertoo. Mutta miksi juuri Jodel? Onhan keskustelupalstoja ollut jo kauan. Anniina Kujalaa kiehtoo sovelluksen nimettömyys. Jodelissa voi vapaasti vaihtaa ajatuksia sellaisten ihmisten kanssa, joita ei omassa arjessaan välttämättä muuten kohtaa. Muihin sosiaalisen median sovelluksiin verrattuna Jodeliin jaetuista viesteistä ei jää jälkeäkään. Jutut, jotka voitaisiin muuten yhdistää helposti tiettyyn ihmiseen, eivät lähde leviämään. Miira Ikonen käy kurkkaamassa keskustelua muutaman kerran päivässä. — Kyllä Jodel jonkin verran koukuttaa. Sama on käynyt Kososelle. Uteliaisuudesta alkanut käyttö on muuttunut koukuttavaksi. Jodel liittää yhteen Sovellus myös yhdistää ihmisiä. Konkreettinen esimerkki on Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan kuvataidekerho Ateljee. Kerho sai alkunsa jodlauksesta, jossa piirustusta harrastanut opiskelija etsi toisia aiheesta kiinnostuneita. Heitä löytyi, ja joulukuussa 2016 kerho aloitti toimintansa. Anniina Kujala taas kertoo, että hän lähti talvella auttamaan tuntematonta jodlaajaa, jonka auto ei lähtenyt käyntiin. — Aika harvoin ihmiset toisiaan Jodelin kautta tapaavat, mutta yhdistää se ainakin henkisesti. Kujala puhuu Skinnarilan hengestä eli Lappeenrannan opiskelijoiden yhteisöllisyydestä, joka ylettyy Jodeliin asti. Maanantai-iltana joku jodlaa: Tää kamala aika päivästä ku on liian myöhä päikkäreille mut liian aikasta yöunille. 96 ylös-ääntä samaistuu. Lue koko uutinen:

