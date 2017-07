Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatralla tehtiin Itä-Lännen 2010-luvun katsojaennätys, parempaan on päästy viimeksi Kuopiossa vuonna 2009 Pesäpallon arvo-otteluita kokoontui seuraamaan Imatralle viikonlopun aikana yhteensä 14 311 katsojaa. Parempaan kokonaislukuun on päästy viimeksi vuonna 2009, jolloin Kuopiossa yllettiin 16 547 katsojaan. Aurinkoinen sää, huippuolosuhteet ja selkeä pelien teemoitus olivat Jani Valkeapään mukaan tärkeimmät syyt siihen, miksi pesäpallon Itä-Länsi-otteluiden 2010-luvun yleisöennätys rikkoutui. — Lipunmyyntiin vaikutti varmasti myös se, että IPV pelasi Superpesiksessä väkevän alkukauden. Ukonniemen lehtereillä on ollut koko kesän hyvä fiilis, totesi järjestävänä seurana toimineen Imatran Pallo-Veikkojen johtokuntaan kuuluva Valkeapää. Valkeapään mukaan IPV tulee tekemään tapahtumasta plusmerkkisen tilin, mutta tarkempia lukuja hän ei vielä sunnuntaina pystynyt valottamaan. Myös Superpesiksen toimitusjohtajan Jussi Pyysalon mukaan Imatran suoritus Itä-Länsi-järjestäjänä hipoi täydellisyyttä. Otteluiden ennakkomyynnissä tehtiin Itä-Lännen kaikkien aikojen ennätys: miesten otteluun myytiin yli 4 000 ja naistenkin otteluun yli 2 000 ennakkolippua. — Jos jotain parannettavaa täytyy olosuhteista löytää, niin vessajonot kasvoivat turhan pitkäksi. Mitään muuta negatiivista palautetta en ole kuullut koko viikonloppuna, Pyysalo myhäili. Lue koko uutinen:

