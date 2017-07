Uutinen

Etelä-Saimaa: Suurin osa valtuutetuista miettii vielä jäähallikantaansa — jos uusi rakennetaan, niin ei ainakaan Ikean tontille Uuden hallin rakentamista kannattavia on Lappeenrannan valtuustossa kolme kertaa enemmän kuin vanhan jäähallin korjaamista kannattavia. Tilanne on kuitenkin kaikkea muuta kuin selvä, sillä 27 valtuutettua 51:stä ei ole vielä valinnut puoltaan. Keskusta kannattaa uutta eniten Selkeimmin uuden hallin rakentamisen puolelle kallistuvat keskustan valtuutetut. Seitsemän kannattaa, neljä ei ole vielä päättänyt, eikä yksikään kannata vanhan hallin korjaamista. Korjaamista ei kannateta kokoomuksessakaan. Siellä uutta hallia haluavien ja en osaa sanoa -joukkueet ovat tasatilanteessa 5—5. Suurin osa uuden hallin kannattajista perustelee kantaansa sillä, että vanhan korjaaminenkin maksaa, ja miljoonien sijoittaminen käyttöikänsä loppua lähestyvään rakennukseen olisi hölmöläisten hommaa. — Kirpaiseehan se, mutta vanhan korjaaminen on vastuun siirtämistä eteenpäin, sanoo Tapio Arola (kesk.). Perussuomalaisten Daniel Kaartinen ei halua harkita loputtomiin. — Näkisin, ettei kannata viivytellä, koska uusi jäähalli kuitenkin tarvitaan, hän toteaa. Uutta hallia kannattavat myös Myön Juha Härkönen ja Petri Pulkkinen. Härkönen sanoo luottavansa rakennusalan ammattilaisen näkemykseen siitä, että jäähalli on niin huonossa kunnossa, ettei sitä kannata korjata. — Jos korjataan vanhaa, mennään muutama vuosi eteenpäin ja taas löytyy jotain korjattavaa, perustelee Pulkkinen. Ei jäähallia vaan monitoimihalli Moni valtuutettu huomauttaa, ettei halua Lappeenrantaan uutta jäähallia, vaan monitoimihallin, jossa on tilaa eri urheilulajeille sekä kulttuuritapahtumille. — Korjaaminen ei kasvattaisi vanhan hallin monimuotoisuutta yhtään. Se myös sitoisi kädet pitkäksi aikaa, eli korjaamisen jälkeen monitoimihallihaaveet voisi haudata, huomauttaa Jarmo Pulli (kesk.). — Suhtaudun positiivisesti siihen, että selvitettäisiin uuden, monikäyttöisemmän hallin rakentamista, Kai Karhukorpi (ps.) sanoo. Hän ei ole vielä päättänyt, mitä mieltä on. Demareissa eniten hajontaa Demareiden, kaupungin suurimman valtuustopuolueen rivit ovat eniten hajallaan. Heistä kahdeksan ei osaa vielä sanoa kantaansa, kolme kertoo kannattavansa uuden hallin rakentamista ja kaksi vanhan korjaamista. Uudishallin kannattajaksi tunnustautuva Eeva Arvelakin huomauttaa, ettei mielipide välttämättä ole lopullinen. Korjaamisen kannattajat: Muitakin rahanreikiä on Vanhan hallin korjaamista kannatetaan sen takia, että muitakin rahanreikiä on. Koulurakentamista on tiedossa paljon, ja asiat pitää laittaa tärkeysjärjestykseen, toteaa Armas Timonen (sd.). Harri Iljin (sd.) kannattaa korjaamista, kunhan selviää kauanko se vanhan rakennuksen käyttöikää lopulta pidentää. Perussuomalaisten Juha Turkia (ps.) taas sanoo, ettei kannata uuden hallin rakentamista ainakaan vielä. Myös vihreiden Kimmo Klemola ja Paavo Alander ovat vanhan korjaamisen kannalla. — Seuraavat kymmenen vuotta päästään halvemmalla, jos korjataan vanhaa kuin että rakennettaisiin uusi, Klemola sanoo. Hänen mukaansa Lappeenrannan kaupungin ja konsernin on mietittävä tarkkaan velan ottamista, ettei talous kriisiydy. Suurin osa miettii vielä Lappeenrannalla on investointilistallaan esimerkiksi jätevedenpuhdistamon ja koulujen rakentamista, sekä homeesta ja muista sisäilmaongelmista kärsivien rakennusten korjaamista. Niihin vetoaa moni kantaansa vielä miettivä. — Kaupungin taloudellinen tilanne ei ole helppo, ja tulossa on koulu- ja jätevesi-investointeja. Pitää selvittää, mihin rahat milloinkin riittävät. Jos uutta hallia esitettäisiin rakennettavaksi nyt, kantani olisi ”ei”. Halli ei voi ajaa muiden asioiden ohi, toteaa Jouni Kemppi (kesk.). Kantaansa päättämättömät kertovat tarvitsevansa vielä lisätietoja suunnitelmista, kustannuksista ja rahoituksesta. Moni haluaa myös selvittää, voiko hallin ja mahdollisen maakunta-areenan yhdistää. Suurin osa vihreistä ja perussuomalaisista miettii vielä. Tuija Maaret Pykäläinen (vihr.) toivoo, ettei jäähallipäätöstä tehtäessä aseteta vastakkain liikuntatoimea ja kasvatus- ja opetustoimea tai kulttuuria. — Ensin pitää perehtyä laskelmiin siitä mitä peruskorjaaminen maksaa ja kuinka varmasti siitä saadaan toimiva, Hanna Holopainen (vihr.) sanoo. Jani Mäkelä (ps.) muistuttaa, että jäähallin katto täytyy korjata turvallisuuden takaamiseksi. Mäkelä ei ole vielä päättänyt kantaansa, mutta toteaa, ettei vanhaan jäähalliin kannata satsata rahaa loputtomiin. — Jos korjausten miljoonamäärä on kaksinumeroinen, eli puhutaan kymmenestä miljoonasta eurosta tai sen yli, siinä kohtaan uusi halli on järkevää rakentaa ellei jo aiemmin. Uuden rahoitus vielä auki Mistä sitten otettaisiin rahat uuden rakentamiseen? Osa valtuutetuista ei pidä yksityistä rahoitusta kovin todennäköisenä. — Kauniita puheita kyllä on, mutta hallin rahoittaminen kokonaan yksityisestä rahasta voi onnistua vain suurimmissa kaupungeissa. Sitä saadaan varmasti jonkun verran, mutta suurimmaksi osaksi halli jää kaupungin kustannettavaksi, kiteyttää Joonas Grönlund (kok.). Marjatta Moilasen (kd.) mielestä rahaa pitää tulla muualtakin. — Aika ihmeellisiä asioita pitäisi tapahtua, että äänestäisin sen puolesta, että pelkästään kaupungin rahoilla rakennettaisiin uusi jäähalli. Ei ainakaan Ikean tontille Mahdollinen uusi halli ei nouse ainakaan Ikean tontille, sanovat valtuutetut. Heidän mukaansa hallin pitää olla parin kilometrin säteellä keskustasta, jotta sille löytyy myös päiväkäyttöä. Kisapuiston, Armilan ja lentokentän alue olisivat hyviä vaihtoehtoja, kunhan liikennejärjestelyt hoidetaan kuntoon. — Jos uusi halli on jossain vaiheessa tullakseen, sitten ehdottomasti sellaiseen, helposti saavutettavaan paikkaan, jonne pääsee julkisilla kulkuvälineillä eli ei ainakaan Ikean tontille, sanoo vielä kantaansa pohtiva vihreiden Leena Lipiäinen-Medjeral. Lue koko uutinen:

