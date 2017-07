Uutinen

Etelä-Saimaa: Ruokolahti Soinilansalmesta: Osuutemme on hoidettu, sillan rakentaminen alkakoon syksyllä Ruokolahden kunnanhallitus päivittää maanantain kokouksessaan Soinilansalmen uuden sillan valmistelutilanteen. Hallitukselle esitetään, että se toteaa kunnan hoitaneen oman osuutensa hankkeesta. Ely-keskuksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaan kunta hoiti uuden sillan lupahakemuksen ja rakentamissuunnitelmien kustannukset. Hankkeen seuraava vaihe on, että Liikennevirasto kilpailuttaa sillan rakentamisen syyskesällä niin, että tavoitteena on aloittaa rakennustyöt myöhemmin syksyllä. Valmista on tässä aikataulussa määrä tulla kesällä 2018. Siltasuunnitelmia pyöriteltiin Korkeimman hallinto-oikeuden kautta. Lopputulokseksi tuli, että salmen syvimmälle kohdalle rakennetaan silta, jonka virtausaukkojen yhteinen vapaa leveys on ylivedenkorkeuden aikana vähintään 80 metriä. Lue koko uutinen:

