Uutinen

Etelä-Saimaa: Rami Hasu on ensimmäinen oman kulmakunnan kasvatti kaupunginjohtajana Rami Hasu on syyskuun alkuun saakka kuin kesähommissa Imatran kaupunginjohtajana. Vahdinvaihtoon saakka hän hoitaa tehtävää viransijaisena. Tienoot ovat tuttuja, mutta vanhoja tuttuja tulee vastaan aika vähän. — Enempi sosiaalisessa mediassa, kuin täällä, on huomannut Vuoksenniskan lukion ylioppilas keväältä 1992. Hasun valinta kaupunginjohtajaksi huhtikuussa oli monelle yllätys pelkästään poliittisen pohjavärin takia. Kaupungin ykkösvirka on kuulunut tähän saakka luontevasti demaritaustaiselle virkamiehelle. Rami Hasun poliittinen tausta on kokoomuksessa, julkishallinnon virastakin diplomi-insinöörillä on kokemusta vain kolmelta vuodelta. On tämän lisäksi ainakin yksi tekijä, joka erottaa hänet edeltäjistään. Virkaan valittiin ensimmäistä kertaa oman kylän poika, vaikka kantakirjaus on tehty Ruokolahden puolella. — Emäpitäjässä olen kasvanut, mutta Imatra oli se kaupunki, mihin tultiin. Täällä olivat kaikki harrastukset. Nostalgiaan 25 vuoden taakse on hyvä mittari. Ruokolahden leijona seikkaili julkisuudessa samana kesänä kuin Rami Hasu laittoi hakupapereitaan yliopistoihin. — Vuoksenniskan raitti on siihen nähden autioitunut vuodesta 1992, Hasu joutuu toteamaan. Uudella ylioppilaalla oli monta kiinnostuksen kohdetta ja hyvät paperit avasivat erilaisia mahdollisuuksia: matematiikka, kielet, historia yhteiskunnalliset aineet. Voiton vei Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu. — Tuotantotalous oli aiemmin laaja-alaisesti teollisuusjohtamiseen valmistava tutkinto. Nyt sekin on hienosti laajentunut. Nuoren miehen suunnitelma oli selkä. — Minusta piti tulla johtaja. Tulikin. Hasu viipaloi omaa opiskelu- ja työuraansa noin kuuden vuoden jaksoihin, jotka ovat vaihtaneet tehtäviä ja toimialojakin. Kaikki olivat tavallaan näköalapaikkoja, kuten Haminan elinkeinojohtajankin virka, johon Hasu valittiin kesällä 2012. Sitä riemua riitti kolme vuotta. Kaupungin organisaatiota saneerattiin ja virka hävisi. Tämä työuran käänne ei jäänyt huomaamatta, kun Imatran päättäjät veivasivat melkein viisi kuukautta päätöstä tulevasta kaupunginjohtajastaan. Oli niitä, jotka piirsivät tähän kohtaan punakynällä miinuksen. Itse asiasta kuultuna Rami Hasu antaa tilanteeseen toisen näkökulman. Viran lakkauttaminen ei tullut yllätyksenä. Se perustettiin, kun Vehkalahti ja Hamina yhdistyivät 2004. Kunnallishallinnossa meni kymmenen vuotta jahkaillessa, että päällekkäisvirka saatiin purettua. — Tiesin jo Haminaan mennessä, että kaupunginjohtaja pystyy hoitamaan virkaan liittyvät tehtävät. Haastatteluryhmälle Rami Hasu kertoo luonnehtineensa Haminan vuosia hyväksi korkeakouluksi kaupungin johtamiseen. Imatraa Hasu sanoo silmäilleensä jo Haminan vuosinaan. Perheen iso suunnitelmana oli hakeutua Etelä-Karjalaan. — Tiesin että Pertti Lintunen on jäämässä eläkkeelle muutaman vuoden sisällä, ja olin päättänyt hakea virkaa. Imatra oli selvä maali. Kaupungin asioita tuli sen jälkeen seurattua jo silläkin silmällä. Suuri matkailukeskittymä Ukonniemessä ja Rauhassa ovat hänen mielestään näkyneet ulospäin erittäin positiivisina ilmiöinä. — Venäläisten matkailussa syntynyt muutaman vuoden kuoppa oli siinä mielessä hyvä, että se näytti rajakaupan ja rajaturismin tarpeellisuuden. Huhtikuun valtuustossa kuultiin vaalin jälkeen lyhyt kiitospuhe. Linjaukset Rami Hasu sanoi jättävänsä myöhemmäksi. — Palataan asiaan kesälomien jälkeen, ja keskitytään nyt parhaisiin tapahtumaviikkoihin, Hasu pidättelee. Satulasta johtamisen vaarat on tiedostettu. — Ajatukset ammutaan helposti alas ennen aikojaan. Valtuutettujen kanssa vakavassa mielessä käytävät keskustelut alkavat elokuussa. Sitä ennen on saatu valmiiksi kaupunkiyhtiöiden yhtiöjärjestykset ja tehty valinnat yhtiöiden hallintoon. Uusi kaupunginjohtaja jakaa Pertti Lintusen jäähyväispuheen ajatukset. — Konsernijohtamiseen pitää saada voimakkaampaa otetta. Ei vain hallitusten tasolla vaan myös päivittäisen johtamisen puolella. Minulla on siihen keinoja. Tämä osa on sitä osaa, jota Hasu sanoo tuovansa julkishallintoon yritysmaailman puolelta. — Kun mennään kohti samaa maalia, varmistetaan meneminen ja tehdään asiat samassa rytmissä. Imatran elinvoimaisuus pelkistyy Hasulla kahteen kehitystä kuvaavaan aikasarjaan. Toisen kuvaa väkiluvun ja työikäisen väestön vähenemistä 70-luvun lopusta. Toisessa taulussa näkyvät Imatran korkeat työttömyysluvut. — On tärkeä asia ymmärtää, että kasvu tulee vain yritysten ja markkinoiden kautta. Kaupunkikonsernissa kaikkien asiakkaiden kanssa tekemisissä olevien on pystyttävä entistä paremmin keskustelemaan yritysten kielellä. Tämä tosin osataan jo nyt paremmin kuin monissa muissa kaupungeissa, Hasu antaa tunnustusta. Päämääränä on kasvu. — Tiedän, että kasvusta puhuminen on itsemurhapuhetta, mutta ei voi olla mitään muuta tavoitetta. Väkiluku kasvuun ja työttömyys vähenemään. Kaupungin rooliksi tulee oman kuvansa selkiyttäminen: mitä olemme ja minkälaiset yritykset sopivat hyvin Imatralle. — Tässä työssä voittajia ovat sellaiset alueet, jotka pystyvät valjastamaan koko alueensa verkoston hankkimaan oikeita sijoittujia. Parhaat kontaktit tulevat yritysten ja tällä alueella toimivien ihmisten kautta. Epäviralliset verkostot ovat Rami Hasun sissitaktiikkaa, jolla haetaan isompaa voittoa. — On opittu toistamaan mantraa, että työpaikkoja syntyy vain yksin yrittämällä tai pienissä yrityksissä. Näin sanomalla rajoitetaan jo omaa ajattelua. Tehdäänhän Uudessakaupungissakin autoja, Hasu muistuttaa. Ensimmäisenä viransijaisuuspäivänään kaupunginjohtaja oli lukemassa julki valmiiksi kirjoitettuja konsepteja kaupungin uudeksi brändiksi. Päällimmäiseksi jäi iskulause: ”Imatra on rajat ylittävää voimaa.” — Se on monimuotoinen lause, joka aukeaa asia kerrallaan, kun nukkuu yön yli . Raja ei ole pelkästään konkreettinen raja, vaan se on myös rajoitin. — Kehittyminen vaatii, että rajoja koetellaan ja mennään joskus jopa yli, tietysti sääntöjen sallimissa puitteissa, Hasu tekee tulkintaa. Kaupunginjohtaja saa perintökaluna virkansa merkiksi käädyt. Kulmahuone ja suuri kirjoituspöytä vallan symboleina jäivät saamatta. Virkamiesjohto toimii yhteisessä tilassa, ja kaupunginjohtaja käyttää paikalla ollessaan mieluiten seisomapöytää. Yhteistila on Hasun mielestä luonteva tapa työskennellä. — Nähdään toisten kasvot ja puhutaan asiat minuutissa. Ei kirjoiteta puoli tuntia sähköpostiviestiä, jota viisi muuta lukevat puoli tuntia ja sitten kolme kirjoittaa siihen oman kommenttinsa. Siihen meni sitten yksi työpäivä. Insinöörikielelle käännettynä tämä tarkoittaa, että organisaatiosta ei saatu haettuja tehoja.

