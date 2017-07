Nuorisosäätiön saama uhkavaatimus ei vaikuta asukkaiden elämään — säätiöllä yli sata asuntoa Lappeenrannassa

Uutinen

Nuorisosäätiölle perjantaina annettu uhkavaatimus ei vaikuta ainakaan toistaiseksi säätiön asunnoissa elävien arkeen. Viestintäpäällikkö Tytti Aarnion mukaan nuorten itsenäistymisen tukeminen ja asuminen pysyy edelleen säätiön ydintoimintana. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (Ara) edellyttää Nuorisosäätiön toiminnan korjaamista yleishyödyllisyyttä koskevan lainsäädännön mukaiseksi kolmen kuukauden kuluessa. Jollei näin tapahdu, Ara aikoo käynnistää lainmukaiset jatkotoimet. Jatkotoimet voivat tarkoittaa säätiön yleishyödyllisyysstatuksen peruuttamista, korkotuen lakkauttamista ja valtion asuntolainojen irtisanomista kokonaan tai osittain. Nuorisosäätiö joutuisi tällöin maksamaan lainat kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Aran tekemän tarkastuksen mukaan Nuorisosäätiö on ottanut sijoitustoiminnassaan ja voimakkaasti kasvaneessa vapaarahoitteisessa asuntotuotannossaan säännösten ja ohjeiden vastaisia riskejä. Säätiö on myös antanut merkittäviä lainoja ja takauksia sekä tehnyt suuria investointeja Viroon. Ara käynnisti tarkastuksensa keväällä 2016 omien havaintojensa sekä Yleisradion julkaisemien uutisten perusteella. Tarkastukseen liittyi myös erityistilintarkastus. Kaksi kerrostaloa Lappeenrannassa Lappeenrannassa säätiöllä on kaksi kerrostaloa. Skinnarilankodissa on 58 ja Karhuvuoressa sijaitsevassa Nallenvuoressa 54 asuntoa. Tällä hetkellä yhteensä kymmenen asuntoa on tyhjillään. — Tilanne oli heikompi keväällä, mutta tyhjiä asuntoja on saatu täytettyä viime aikoina, Aarnio kertoo. Tällä hetkellä Nuorisosäätiö ei ole mukana missään lappeenrantalaisessa rakennusprojektissa. Uusia rakennushankkeita ei myöskään ole suunnitteilla.

