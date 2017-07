Uutinen

Etelä-Saimaa: Museoautolla Saimaan ympäri: Suur-Saimaan ympäriajon autokulkue saapui Imatralle Suur-Saimaan perinteisen ympäriajon 25. juhlavuosi starttasi lauantaiaamuna, kun ensimmiset autot lähtivät liikkeelle Mikkelistä. — Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan eikä teknisiä ongelmia tule, Imatralle saapuu 270 autokuntaa, kertoo Etelä-Karjalan Vanhat Ajoneuvot -yhdistyksen hallituksen jäsen Juha Viertorinta. Ensimmäisenä Imatran rastille Etelä-Karjalan automuseolle kaartoi Citroen Sport 4 Sedan numerolla 16. Kuskin paikalta löytyi Lappeenrantalainen Ossi Rautio. — Matka sujui ongelmitta. Auto on vaan käynyt koko päivän, sitä ei saa sammuttaa sillä startin kanssa on ollut ongelmia, Rautio kertoi. Raution Citroen on imatralaista alkuperää ja hän on järjestyksessään auton kolmas omistaja. Kolmensadan kilometrin matka jatkuu sunnuntaina Lappeenrannan kautta takaisin Mikkeliin. Lue koko uutinen:

