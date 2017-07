Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrannan kaupunginkirjastolta poistumassa maakuntastatus Opetus- ja kulttuuriministeriö on esittänyt kirjastolajin asetusmuuteuutoksen luonnoksen, jonka myötä kirjastojen alueellinen kehittämistehtävä siirtyisi maakuntakirjastoilta alueellisille kehittämiskirjastoille. Tällä hetkellä Suomessa on 18 maakuntakirjastoa, jotka saavat alueelliseen kehittämistehtävään valtion avustusta. Asetuksen astuttua voimaan alueellista kehittämistehtävää Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan toimialueen kunnissa hoitaisi Lahden kaupunginkirjasto. Lappeenrannan kaupunginkirjastolle muutos merkitsisi sitä, että Lahden kaupunginkirjasto saisi oikeudet alueelliseen kehittämiseen myös Etelä -Karjalassa. Muutos tarkoittaisi luultavasti myös, että 81 tuhannen euron määräraha-avustus loppuisi. Laissa kehittämistehtävillä on tarkoitus tukea toimialueen yleisten kirjastojen kehittymistä, henkilöstön osaamista ja edistää yleisten kirjastojen keskinäistä yhteistoimintaa Lappeenrannan kirjaston kohdalla muutoksen astuessa voimaan kirjasto ei enää olisi velvollinen toteuttamaan alueellisia kehittämistehtäviään. — Teoriatasolla Lappeenrannan kirjasto ei olisi enää velvoitettu tarjoamaan esimerkiksi kaukolainapalveluita, mutta asiasta ei ole vielä keskusteltu, kertoo Lappeenrannan kaupungin kirjastontoimi Leena Priha. Lappeenrannan kirjastotoimi on saanut tiedon opetus- ja kulttuuriministeriltä kesäkuussa. Neuvotteluihin palataan elokuussa. Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toiminnanjohtaja Tuija Willberg kertoo, että asetus ei vaikuttaisi kirjaston toimintaan, vaan koskisi käytännössä henkilöstön koulutustehtävien toiminnan siirtymistä Lahteen. Uusi kuntien ylläpitämiä yleisiä kirjastoja koskea laki astui voimaan voimaan vuoden alussa. Lain kohdat, jotka koskevat kirjastojen valtakunnallista ja alueellista kehittämistehtävää astuvat voimaan tammikuussa 2018. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/07/01/Lappeenrannan%20kaupunginkirjastolta%20poistumassa%20maakuntastatus/2017122420772/4